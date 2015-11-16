Поддержка казахстанских товаропроизводителей в условиях интеграционных процессов была темой пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций с участием генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Серикбека Елшибекова и заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржана Альтаева.

Помощь отечественным товаропроизводителям рассматривалась в контексте развития казахстанского содержания в закупках организаций АО «Самрук-Казына» в условиях вхождения Казахстана в ВТО и ЕАЭС.

На сегодня доля отечественного содержания в закупках группы компаний ФНБ составляет 78% против 50% в 2010 году. Такого роста удалось добиться благодаря принятию беспрецедентных мер защиты казахстанских поставщиков в рамках правил закупок АО «Самрук-Казына».

Как прокомментировал генеральный директор ТОО «Самрук-Казы­на Контракт», среди изменений, введенных за прошлый год, – упорядочение выбора единственного товаропроизводителя. В настоящий момент правила позволяют в случае присутствия на рынке такового не проводить тендер, а закупать товар или услугу у него напрямую.

Наряду с этим отечественным товаропроизводителям при проведении тендеров предоставляется не менее 60 дней на изготовление продукции. Есть также норма, более детально разъясняющая механизм закупа работ и услуг.

– Одним из действенных инструмен­тов поддержки казахстанских товаропроизводителей стало введение упрощенного порядка заключения долгосрочных договоров сроком на 3 года с возможностью их пролонгации на 5 и 10 лет. Эта мера позволит предпринимателям получить стабильный заказ на ближайшие годы, распланировать свою производственную деятельность, провести работу по повышению качества товаров, работ и услуг, – отметил Серикбек Елшибеков.

По его информации, с начала нынешнего года заключено более 1 436 долгосрочных договоров с казахстанским бизнесом, среди которых 606 – с товаропроизводителями.

– На базе НПП мы проводим еженедельные совещания с АО «Самрук-Казына», на которых предприниматели обсуждают условия заключения долгосрочных договоров. В работе этих совещаний уже приняли участие более 240 товаропроизводителей из города Астаны и регионов. Кроме того, состоялся ряд поездок по регионам, в том числе с участием фонда и дочерних организаций, в ходе которых заключены меморандумы с предпринимателями на сумму 548 миллиардов тенге. На сегодня эти соглашения исполнены на 98%, – проинформировал Нуржан Альтаев.

Заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей также сообщил, что ФНБ «Самрук-Казына» и НПП разрабатывают новую концепцию системы закупок фонда для казахстанских товаропроизводителей. На текущий момент ведется совместная работа над созданием реестра добросовестных поставщиков и индустриального сертификата, который будет введен вместо «СТ-KZ».

– Нынешний сертификат применяется в целях подтверждения того, что производитель действительно является казахстанским. В рамках ЕАЭС и ВТО те условные скидки, которые предоставлялись отечественным товаропроизводителям, будут исключены. В связи с этим нужно переходить к новому механизму в данном вопросе, – отметил Нуржан Альтаев.

В ближайшее время НПП и «Самрук-Казына» планируют внести еще ряд предложений. К примеру, прорабатывается вопрос о том, чтобы все технические спецификации, проводимые по закупкам, вывешивались заранее на сайтах двух структур. По мнению заместителя руководителя НПП, это будет способствовать обеспечению прозрачности при проведении закупок и подписании долгосрочных контрактов.

Касаясь работы, проведенной НПП по аудиту сертификатов «СТ-KZ», Нуржан Альтаев подтвердил ранее высказывавшиеся предположения о выдаче недостоверных сертификатов.

– Из 95 предприятий, которые мы проверили, только 40 подтвердили то, что они действительно имеют отечественное содержание, заявленное ими в сертификатах «СТ-KZ», – уточнил он. – Мы столкнулись даже с такими фактами, когда вместо производства имелась только вывеска, а на импортируемые товары делалась наклейка о том, что товар якобы сделан в Казахстане, и под этим видом предприятия участвовали в закупках госорганов и АО «Самрук-Казына».

По всем этим фактам сертификаты «СТ-KZ» отзываются, материалы передаются в правоохранительные органы. По четырем фактам возбуждены уголовные дела, ведется досудебная проверка.