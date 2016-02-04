​Нюх на преступников

А уже с начала текущего года четвероногие борцы с преступностью приходили на помощь полицейским 39 раз, сообщает пресс-служба ДВД региона. Так, собака по кличке Винга вместе с инспектором-кинологом старшим лейтенантом полиции Бериком Амреновым помогла раскрыть кражу мелкого рогатого скота в селе Акжаркын Акжарского района. Она в считанные минуты привела сотрудников полиции к дому подозреваемого в краже. В ходе осмотра его приусадебного участка под снегом было обнаружено разделанное мясо похищенного барана.

В Петропавловске была зарегистрирована кража строительных материалов со двора нежилого дома по улице Перминова. Для их розыска старшина полиции Марал Мужибаев также использовал служебную собаку. Блейд оперативно обнаружил похищенное: строительные материалы находились возле одного из соседних домов.

По словам сотрудников Центра кинологической службы ДВД СКО, применением служебно-розыскных собак при раскрытии имущественных преступлений их работа не ограничивается. Как рассказал инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Евгений Сичков, за 2015 год с использованием четвероногих друзей полицейскими Северо-Казахстанской области раскрыто 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято свыше 46 кг наркотиков, из них свыше 772 г героина. Кроме того, в прошлом году было проведено 103 одорологических эксперимента (одорология – криминалистическая наука о запахах), из них 97 дали положительный результат.

В целом в минувшем году была активизирована работа по применению служебно-розыскных собак по линии раскрытия общеуголовных преступлений, и эта тенденция сохраняется.