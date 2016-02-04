​Нюх на преступников

Свежий выпуск
463
Анна ВЕГЕЛЬ

А уже с начала текущего года четвероногие борцы с преступностью приходили на помощь полицейским 39 раз, сообщает пресс-служба ДВД региона. Так, собака по кличке Винга вместе с инспектором-кинологом старшим лейтенантом полиции Бериком Амреновым помогла раскрыть кражу мелкого рогатого скота в селе Акжаркын Акжарского района. Она в считанные минуты привела сотрудников полиции к дому подозреваемого в краже. В ходе осмотра его приусадебного участка под снегом было обнаружено разделанное мясо похищенного барана.

В Петропавловске была зарегистрирована кража строительных материалов со двора нежилого дома по улице Перминова. Для их розыска старшина полиции Марал Мужибаев также использовал служебную собаку. Блейд оперативно обнаружил похищенное: строительные материалы находились возле одного из соседних домов.

По словам сотрудников Центра кинологической службы ДВД СКО, применением служебно-розыскных собак при раскрытии имущественных преступлений их работа не ограничивается. Как рассказал инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Евгений Сичков, за 2015 год с использованием четвероногих друзей полицейскими Северо-Казахстанской области раскрыто 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято свыше 46 кг наркотиков, из них свыше 772 г героина. Кроме того, в прошлом году было проведено 103 одорологических эксперимента (одорология – криминалистическая наука о запахах), из них 97 дали положительный результат.

В целом в минувшем году была активизирована работа по применению служебно-розыскных собак по линии раскрытия общеуголовных преступлений, и эта тенденция сохраняется. 

Популярное

Все
Полсотни жертв мопедов
Запрещены, но продаются
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Оплот казахской педагогики
Работающий человек – главная ценность государства
Более 50 лет выращивает сахарную свеклу Токтарбек Толепбеков
Вспоминая Абиша Кекилбаева
Качество зерна оставляет желать лучшего
Cтартовал сезон сбора хлопчатника
Убрать, просушить и отгрузить
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Приучат ли тарифы к экономии?
Сегодня в республике чествуют атомщиков и лучших из них отмечают высокими наградами
Перезагрузка «Барыса»
Дайте бизнесу работать!
В Алматинской области разыграли континентальные кубки
Старейшая библиотека страны отметила 125-летний юбилей
Хакатон как ярмарка вакансий
Мир фантазий Тлеужана Батанова
Наша сборная обыграла действующего чемпиона мира – Португалию!
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
В Казахстане проживает одна Конституция

Читайте также

К энергетическому балансу
Выбор в отношении строительства АЭС должен сделать сам народ
Казахстан стремится в World Boxing
«Женис» и «Астана» разыграют Кубок лиги QFL

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]