Ньюкасл в… стакане воды?

У павшей в апреле нынешнего года в Костанайской области домашней птицы выявлена болезнь Ньюкасла.

Впрочем, этот диагноз на лабораторном уровне подтвердился у погибших кур только в одном населенном пункте – селе Ленино Федоровского района. Что случилось с несушками в других деревнях, по-прежнему остается загадкой.

Как мы сообщали, массовый падеж кур начался в апреле нынешнего года сразу в нескольких селах Карабалыкского района. Затем эпидемия быстро распространилась и на соседний – Федоровский район.

За жизнь несушек жители деревень боролись на протяжении трех месяцев, однако все труды оказались тщетными: на некоторых подворьях вымерло все птичье поголовье. В общей сложнос­ти в Карабалыкском районе пало 150 кур, в Федоровском – 200. Но это лишь официальные данные. На деле ситуация гораздо сложнее. Дело в том, что в большинстве случаев павшую птицу на анализ не сдавали, многие сразу утилизировали куриные тушки, чтобы неведомая зараза не распространялась дальше.

Тем не менее ветслужбам районов удалось отобрать биологические и патологические материалы заболевшей птицы для лабораторных исследований. Изначально ветврачи полагали, что кур косит протравленный инсектицидами корм. Но эта версия, как и версия с пастереллезом, не подтвердилась.

В июне специалисты сделали еще пробы, подозревая у несушек уже болезнь Ньюкасла. Пока специалисты Национального референтного центра по ветеринарии в Нур-Султане делали свое дело, местные ветврачи занимались своим.

– На территории, где зафиксирован падеж птицы, мы провели дезинфекцию помещений и выгульных дворов, а также сделали предварительную вакцинацию оставшегося поголовья от болезни Ньюкасла. Сейчас эпизоотическая ситуация в Карабалыкском и Федоровском районах стабилизировалась. Сообщений о гибели птицы не поступает уже с середины июня, то есть почти 1,5 месяца, – сообщил заместитель начальника управления ветеринарии акимата Костанайской области Бауыржан Бекет.

И все же вопросы остались. Столичная лаборатория наконец-таки выдала результаты анализов, согласно которым домашнюю птицу подкосила болезнь Ньюкасла. Но только в селе Ленино Федоровского района. У погибшей птицы в селах Карабалыкского региона диагноз не подтвердился, соответственно, причина мора кур в Тогузаке, Веренке, Смирновке и Михайловке по-прежнему не установлена.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, в населенных пунктах, где был зафиксирован падеж кур из-за болезни Ньюкас­ла, должны ввести карантин. Но, похоже, в данной ситуации столь неприятного последствия для местных жителей удастся избежать по истечению срока давности.

– Карантин вводится на 30 дней после последнего случая гибели птицы от болезни Ньюкасла. Ну а поскольку ситуация стабилизировалась еще в середине июня, то нужно изучить целесообразность карантинирования населенного пункта. Этим и займутся местные исполнительные органы. Исходя из их обследований, мы выдадим заключение, – прокомментировал ситуацию начальник ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция Комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйств РК» Берикжан Кайыпбай.

Кроме того, стало известно, что компенсация жителям, пострадавшим от мора домашней птицы, выплачиваться не будет. При болезни Ньюкасла денежное вознаграждение не предусмотрено.