Коронавирус
О 32 новых случаях заражения коронавирусом рассказали в акимате Атырауской области
Подробности о 32 новых случаях заражения коронавирусом с симптомами рассказали в Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"Двое зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины, 1991, 1982 годов рождения. Один из них обратился в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а у второго ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим.
20 заболевших - жители города Атырау. 17 были выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные, а трое обратились за медицинской помощью в связи с симптомами ОРВИ. Еще четверо - жители Индерского района, 1955, 1953, 1972, 1972 годов рождения, у одного COVID-19 выявлен при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. А также шестеро жителей Жылыойского района. У троих ПЦР-анализы взяты в связи с контактом с ранее заболевшим и при прохождении скрининга, а двое обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ", - сообщили в акимате.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

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