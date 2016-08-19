Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов после победы в Рио поделился эмоциями, рассказал о своем будущем и признался, что не спал после финала.

– Я счастлив, что стал олимпийским чемпионом. Это победа всего нашего народа. Многие люди проливали пот ради нее.

– Как удалось восстановиться после повреждения в полуфинале?

– Немного волновался, ведь повреж­дение было серьезным, и могли не допустить к бою. Но доктора АИБА очень квалифицированные, хорошо знают свою работу. Да и день отдыха помог. Были опасения, что она откроется, поэтому нужно было не давать туда попасть. Это и помогло, действовал аккуратнее. Но шрам теперь останется на всю жизнь, – с улыбкой заметил он.

– Успел подумать о продолжении карьеры?

– Не было времени. Я не спал со вчерашнего дня. Поздравления идут и идут. Приятно, конечно, и всем нужно ответить. Думаю, полностью пойму, что выиграл Олимпиаду, только на Родине, когда пройдет время.

– Сейчас домой или еще какое-то время побудешь в Рио?

– После того, как завершил выступ­ление, надо и других боксеров поддержать. Конечно, я соскучился по дому. Сын подрастает, ему скоро годик. По маме соскучился, это мой главный фанат. Она перестала смотреть бокс, когда шлемы сняли. Я понимаю ее ощущения, ведь она за меня переживает.

– После чемпионата мира было много критики, и ты достаточно жестко отреагировал...

– Я везде стараюсь придерживаться своего бокса. Это мой стиль – игровой и контратакующий. Я не могу кардинально сменить тактику. Мне так комфортнее.

– Раньше у тебя были чемпионские танцы, а сейчас так будет?

– Нет, я пример для молодежи. Стараюсь вести себя примерно. Прошу всех не показывать больше это.

– Семь узбекских боксеров вышли в полуфинал. Они сильнее наших боксеров?

– Я не думаю, что сильнее. Просто где-то нашим боксерам не везло с жеребьевкой, где-то травмы подвели. Я не думаю, что мы в чем-то уступаем. Просто в каждой встрече тратишь силы, которых может не хватить в следующей встрече.

– Когда понял, что сможешь стать олимпийским чемпионом? После какой победы?

– Когда выиграл Азиаду в 2010 году. Я знал, что у меня есть все, чтобы стать олимпийским чемпионом. Нужно было набраться опыта, чтобы это сделать. Начал тогда осознавать, что смогу тягаться с лучшими в мире. Конечно, нужен и труд, но обязательно должен быть и талант.

О том, почему девушке надо сидеть дома, рассказала наш серебряный призер Олимпиады Эльмира Сыз­дыкова. А для начала на вопрос о том, с какими мыслями она проснулась на следующий день после главной победы, очень просто ответила:

– Обычное утро. Я еще ничего особенного пока не ощущаю.

Кстати, в главном бою ей очень помогло присутствие сестренки на трибунах, которая всегда ездит на турниры с ее участием и громко поддерживает. А уже скоро она начнет подготовку к Играм в Токио. При этом на вопрос, не хотела бы она, как ее соперница японка по предварительному раунду, стать четырехкратной победительницей Олимпиады, сказала:

– Я никому не навязываю своего мнения и понимаю, что четыре раза выиграть Олимпиаду – это классно, но спортивная карьера не вечна. Еще одной Олимпиады, например мне, хватит. Казахская девушка должна сидеть дома, быть хранительницей очага. Семья – это самое важное в жизни девушки.