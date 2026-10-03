О буднях дипломатической службы

Литература
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В Национальном музее в Астане состоялась презентация книги «Мэтры дипломатии» («Дипломатия дарабоздары»), автором которой стала Гулсим Енсепова – журналист, кандидат филологических наук, много лет посвятившая дипломатической службе. Гостями мероприятия стали государственные и общественные деятели, представители дип­ломатических и научных кругов.

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Как рассказала писательница, книга вобрала в себя жизненные истории и воспоминания о дип­ломатических буднях как самой Гулсим Енсеповой, так и многих казахстанских дипломатов, внесших серьезный вклад в формирование внешней политики независимого Казахстана.

– Для меня большая честь стать автором этого издания. Своей задачей я видела представить современникам и будущим поколениям непростой труд дипломатов, приложивших руку к международному признанию нашей страны, – отметила Гулсим Енсепова.

Будучи по первой профессии журналистом, 8 лет отдавшим республиканской газете «Egemen Qazaqstan», Гулсим Енсепова наз­вала свой литературный труд произведением, рожденным на стыке журналистики и дипломатии. А потому книга, на написание которой ушло около трех лет, говорит красивым, лаконичным языком, бережно передающим воспоминания.

В сборник вошли факты из био­графий первого министра иностранных дел Казахстана после обретения страной независимости Тулеутая Сулейменова, известных политических и общественных дея­телей Мырзатая Жолдасбекова, Куаныша Султанова, Бырганым Айтимовой и других известных дип­ломатов. Все герои книги – люди, с которыми автор работала в годы своей дипломатической службы.

Своими воспоминаниями в ходе мероприятия поделился первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов.

– Гулсим Бакытовна была совсем юной девушкой, когда я стал министром. И именно я давал ей свое благословение занять те пос­ты и должности, к которым она стремилась. «Расти, весь мир открыт, вся жизнь впереди» – было мое напутствие. Я читал рукописи этой книги, остался доволен. Немаловажно, что издание выпущено на государственном языке, – отметил он.

Поздравительные слова от руководителя аппарата Министерства иностранных дел Серика Кенжебаева зачитал в ходе торжественного мероприятия посол по особым поручениям МИД РК Улан Касымбеков.

«Ваша литературная карьера, начавшаяся в газете «Egemen Qazaqstan», впоследствии переросла в дипломатическую деятельность и многолетнюю работу, посвященную интересам страны. Опыт, накопленный Вами в Министерстве иностранных дел, в Парламенте и в наших посольствах за рубежом, несомненно, послужил прочной основой для написания этой работы. Дипломатия – это дань уважения тем, кто, преданно служа своей стране, внес вклад в развитие отечественной дипломатии. Передавая читателю пример такого служения, Вы способствуете укреплению преемственности поколений в дипломатии. Пусть Ваша книга будет оценена многими и станет ценным трудом, который научит молодых дипломатов мастерству», – отмечено в поздравлении.

#презентация #Нацсобытие #Гулсим Енсепова #Мэтры дипломатии

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