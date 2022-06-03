Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество
О чем договорились Казахстан и Индия на торговых переговорах

В Нью-Дели состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Сопредседателем МПК с казахстанской стороны является заместитель Премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Индийскую сторону возглавил министр нефти и природного газа и министр жилищного строительства и городских дел Республики Индия Хардип Сингх Пури.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями о текущей экономической ситуации. Было отмечено наличие значительного потенциала для расширения двусторонней торговли и инвестиций.

Так, в частности, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.

Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Межправительственной комиссии, Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. Так, стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК.

Казахстанская сторона также выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок.

В ходе обсуждения взаимных инвестиционных возможностей делегация Республики Казахстан предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства. А также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, а также ICT, IT-отраслей.

Индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам. При этом было подтверждено намерение индийских нефтегазовых компаний в изучении возможностей инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией «IREL Limited» (проект по производству титанового шлака в Республике Индия).

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы и др.

По итогам Межправкомиссии был подписан протокол 14-го заседания, также был заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии МТИ РК и Национальной физической лабораторией совета по научным и промышленным исследованиям Индии. Стороны договорились о сотрудничестве в области метрологии и возможности реализации совместных научно-исследовательских проектов в области метрологии, обмена персоналом, деятельности по академическому обмену, в том числе организацию стажировок, симпозиумов и т.д.

На площадке казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству состоялся также ряд двусторонних встреч Бахыта Султанова с представителями Правительства и деловых кругов Республики Индия.

Так, в ходе беседы с министром торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял были обсуждены темы диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых товаров, а также промышленную кооперацию на площадках трансграничных хабов, создаваемых в РК, для последующего экспорта выпускаемой продукции в страны ЕАЭС и СНГ.

В повестке дня переговоров с руководством индийского конгломерата «Adani Group» стояли планы по инвестированию индийской компанией в ряд отраслей казахстанской экономики. Так, в частности, «Adani Group» интересует возможность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитии зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, переработке сельхозпродукции, IT-отрасли и др.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность РК к привлечению индийских инвестиций и технологий в указанные сферы, а также пригласила компанию «Adani Group» к сотрудничеству в развитии трансграничных торгово-промышленных хабов.

Делегация Казахстана также провела переговоры с представителями компании RеNew Power (индийская компания по производству «зеленой энергии», входящая в десятку крупнейших в мире компаний по производству возобновляемой энергии). Компания предлагает реализацию в РК ряда проектов по устойчивым ВИЭ, а также развитию «зеленого» водорода.

Товарооборот между Казахстаном и Индией в 2021 году превысил $2 млрд, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил $1,625 млрд с ростом 3,4% к показателю 2020 года. Основными товарами казахстанского экспорта в Индию являются: сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия. Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше $600 млн, отметили в пресс-службе.

Популярное

Все
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
Игрушки для взрослых
Первым делом – самолеты
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Наша интеллектуальная собственность
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Служить будем рады!
Металл покоряется умелым
О главном – о любви
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Косшы: статус города и реалии пригорода
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Международное сотрудничество
Госсекретарь встретился с французскими сенаторами
Международное сотрудничество , Правительство
Дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ обсудили в…
Международное сотрудничество , Культура
Бюст Абая установили в Нью-Дели
Международное сотрудничество
Секретарь Совбеза РК принял участие в региональном заседани…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]