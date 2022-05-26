О чем договорились Казахстан и Кыргызстан, рассказал Токаев

По окончании переговоров в узком и широком форматах Президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства в своем выступлении высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

"Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан – один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 1 млрд долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 млрд долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до 2 млрд долларов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс, строительство которого началось сегодня, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле.

По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.

"Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании "Kazexport". Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Қордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", – сказал Президент Казахстана.

Лидеры двух стран для решения этих вопросов пришли к взаимному согласию о необходимости внедрения цифровых технологий.

Президент Казахстана отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казахстанских компаний в Кыргызстан. Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 млн долларов.

Далее Президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.

"Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проект", – подчеркнул Глава государства.

В ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.

"В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря их реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано на брифинге, в ходе переговоров лидеров двух стран состоялся обмен мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть их позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева, будет продолжено взаимодействие двустороннем и многостороннем формате. Казахстанская сторона поддерживала деятельность Кыргызстана в качестве председателя Евразийского экономического союза.

"Благодарим кыргызских братьев за поддержку казахстанских инициатив в рамках СВМДА. Очевидно, что сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения служат ярким тому подтверждением", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новых этап в истории нашей страны.

"Новый Казахстан, или Вторая республика, – это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние Парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как Президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача – осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этими реформами процесс демократизации не закончится, Казахстану еще предстоит пройти долгий путь. По мнению Президента, реформы и модернизация всей социальной системы будут продолжены.