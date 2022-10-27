О чем договорились президенты Казахстана и Европейского Совета

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава нашего государства отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Отрадно, что нынешний визит г-на Шарля Мишеля проходит в преддверии этой юбилейной даты. Мы придаем особое значение этому визиту, а также высоко оцениваем значительный вклад г-на президента в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом. Только что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двусторонних отношений на новый уровень. Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил президент Казахстана, Европейский Союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43 % и составил 26 миллиардов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонним связям в сферах энергетики, «зеленой» экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

«Прежде всего, мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и «зеленая» энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским Союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций», – заявил глава государства.

Наряду с этим в ходе переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека, верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимым в рамках построения Справедливого Казахстана.

Лидер Казахстана поблагодарил европейскую сторону за поддержку, оказываемую нашей стране в рамках различных программ.

«На встрече мы также обсудили актуальную региональную и международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС со странами Центральной Азии. Я выразил признательность г-ну Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение участвовать во встрече, которая сегодня после обеда пройдет в Астане в формате С5+. Мы договорились объединить наши усилия и совместно работать на международном уровне», – отметил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами завершившихся переговоров и отметил, что по приоритетным направлениям был достигнут ряд договоренностей. Как подчеркнул Глава государства, визит президента Шарля Мишеля в нашу страну будет способствовать укреплению взаимодействия между Казахстаном и Европейским Союзом.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель высказал благодарность за теплый прием и поздравил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с Днем Республики.

«Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами укрепляются. Казахстан – важный партнер Европейского Союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу поздравить Вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского Союза. Тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона. Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем просто политический диалог между двумя регионами», – подчеркнул Шарль Мишель.