О чем говорил известный мотиватор Ник Вуйчич в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
Всемирно известный австралийский мотивационный оратор, меценат Ник Вуйчич приехал в Нур-Султан для выступления на тренинге "Победитель лени. Жизнь без границ", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я в Казахстане не первый раз и думаю, что не последний. Я люблю Казахстан, спасибо за вашу любовь. У меня есть замечательная жена и четверо детей. Я их очень сильно люблю. Я хочу, чтобы они однажды приехали со мной в Казахстан. Я рад, что смог побывать в 70 странах", – сказал в своем приветственном слове Ник Вуйчич.
По его словам, нет ни одного человека, который был бы всегда счастлив.
"Когда мне было 10 лет, я пытался совершить суицид. Я знаю, как это страшно чувствовать, как сдается человек. Казахстан - не сдавайтесь. Пожалуйста, не сдавайтесь. Я хотел, чтобы вы знали – я такой же, как и вы. Я вижу здесь людей, которые сидят в колясках. Некоторые из вас родились такими, некоторые попали в аварию, некоторые заболели. Хуже иметь руки и ноги, но потом потерять их. Я хочу вам сказать, что у каждого из нас есть какие-то недостатки. У человека есть какая-то ограниченность, но вы просто можете ее не видеть. Когда вы смотрите на человека, вы не смотрите на его волосы, одежду или на обувь, а вы смотрите в глаза. Глаза – это зеркало души", – поделился он.
Вуйчич заявил, что все люди пытаются найти счастье, вне зависимости от своего социального и физического статуса.
"Я выступал 3,5 тысячи раз. Я познакомился со столькими людьми, обнимал стольких людей. Все пытаются найти счастье. Я выступал перед богатыми, у них есть все, но они все еще в поисках счастья. Потому что внутри, в душе, вы знаете, что деньги не могут купить мир в сердце. Именно этого мы ищем в жизни", – заключил Вуйчич.
Напомним, в столице Казахстана прошел тренинг Ника Вуйчича и Ицхака Пинтосевича "Победитель лени. Жизнь без границ".
Ник Вуйчич – человек, рожденный без рук и ног, который сумел преодолеть невозможное, вдохновил миллионы людей по всему миру.
Ицхак Пинтосевич – автор книг и уникальных тренинговых программ по самосовершенствованию, НЛП-тренер, занимает 2-е место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности, тренер успеха № 1 на русскоязычном пространстве. В прошлом профессиональный спортсмен.