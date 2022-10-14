О чем говорили главы стран СНГ за закрытыми дверями

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета глав государств – участников СНГ рассказал, о чем они говорили за «закрытыми дверями», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В узком составе мы продуктивно обменялись мнениями по всем актуальным вопросам дальнейшего сотрудничества. Наметили главные приоритеты. Это первый полноценный саммит глав СНГ после COVID. Это радостное событие в принципе, что мы вновь собрались», - сказал Токаев.

Он отметил, что стороны договорились не выступать с заявлениями в расширенном составе и предложил перейти к повестке дня.

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в свою очередь сообщил, что на заседании в узком формате стороны утвердили повестку и регламент, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

«Рассмотрен вопрос о председательстве в СНГ. Главы делегаций приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году Кыргызской республики, сопредседательстве – Республики Казахстан и Российской Федерации. По предложению Кыргызстана было принято решение провести следующее заседание Совета СНГ 13 октября 2023 года в Бишкеке», - отметил он.

Кроме того, добавил Лебедев, решением совета глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период.