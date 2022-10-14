Международное сотрудничество , Политика

О чем говорили главы стран СНГ за закрытыми дверями

Диасов Ораз
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета глав государств – участников СНГ рассказал, о чем они говорили за «закрытыми дверями», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В узком составе мы продуктивно обменялись мнениями по всем актуальным вопросам дальнейшего сотрудничества. Наметили главные приоритеты. Это первый полноценный саммит глав СНГ после COVID. Это радостное событие в принципе, что мы вновь собрались», - сказал Токаев.

Он отметил, что стороны договорились не выступать с заявлениями в расширенном составе и предложил перейти к повестке дня.

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в свою очередь сообщил, что на заседании в узком формате стороны утвердили повестку и регламент, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

«Рассмотрен вопрос о председательстве в СНГ. Главы делегаций приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году Кыргызской республики, сопредседательстве – Республики Казахстан и Российской Федерации. По предложению Кыргызстана было принято решение провести следующее заседание Совета СНГ 13 октября 2023 года в Бишкеке», - отметил он.

Кроме того, добавил Лебедев, решением совета глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период.

Популярное

Все
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казах­стане
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Перспективы и основы тюркской интеграции
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
Жемчуг добудут аграрии
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Ох уж эти госзакупки
Истина где-то рядом
Мы – в городе, а город – в нас
Звездная неделя в Астане
Мечты сбываются!
Добродетель не запачкать клеветой
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Импульс для нового центра
«Беркутам» нет равных
Природа в огне
Лучшего – детям!
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Женщину-юриста убили в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика , Культура
Главы стран СНГ подписали заявление о развитии сотрудничест…
Президент , Международное сотрудничество
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Должность исполнительного секретаря СНГ переименовали
Президент , Международное сотрудничество
Токаев предложил странам СНГ выработать общие подходы по об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]