О чем говорили на обсуждении Послания Президента в Атырауской области

В регионе состоялась серия встреч с населением с участием депутатов Курултая и представителей Народного Совета Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В состав делегации вошли депутаты Курултая Арман Хайруллин и Муса Хайруллиев, член Народного Совета Казахстана Назарбек Косшиев, вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев, вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Алибек Бекмухамбетов, а также заместитель руководителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области Айгерим Беккалиева.

В рамках рабочей поездки делегация встретилась с преподавателями и студентами университета имени Х. Досмухамедова, а также с представителями сфер культуры и спорта в центре учащихся имени Абая. Кроме того, в здании ТОО «Атырау-Ақпарат» состоялась встреча с молодёжью, представителями неправительственных организаций и этнокультурных объединений.

Встречи продолжились в Исатайском и Махамбетском районах. Делегация пообщалась с жителями районов, а также сотрудниками ТОО «Айдана Агро» и предприятия «ЖайыкМунайГаз». Участники выслушали предложения и мнения граждан, ответили на волнующие их вопросы.

В ходе встречи жительница Исатайского района Жанаргуль Капажанова выразила благодарность за обозначенные в Послании Президента приоритеты, особо отметив вопросы искусственного интеллекта, цифрового развития, строительства, дорожной инфраструктуры и заботы о детях с особыми потребностями.

О поднятых на встречах вопросах и проводимой разъяснительной работе также высказался председатель Совета ветеранов Махамбетского района Самат Жайлашев. По его словам, в Послании этого года затронут ряд актуальных вопросов, имеющих важное значение для развития страны. Главная цель — построение Справедливого, Сильного, Чистого и Передового Казахстана.

Учитель начальных классов общеобразовательной школы имени Дуйсенгали Туленова Арайлым Ергалиева подчеркнула, что повышение статуса учителя и защита его прав являются одними из важнейших задач в сфере образования. По её словам, педагог не просто передаёт знания, но и формирует будущее подрастающего поколения. Создание для учителей комфортных и безопасных условий труда — одно из главных условий обеспечения качественного образования.

В ходе встреч участникам разъяснили основные направления Послания Главы государства. Обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, повышения благосостояния населения, роли человека труда в обществе, развития сфер образования и здравоохранения, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, поддержки сельского хозяйства, а также модернизации инфраструктуры.