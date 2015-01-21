О чем говорят экспонаты...

В музее, не имеющем аналогов в Центральной Азии, на площади в 74 тыс. кв. м собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана – начиная с древнейших времен, что дает полное право называть его научным и духовным центром страны. Экспозиционные комплексы составляют залы Астаны, Независимого Казахстана, Древней и средневековой истории, Золота, Этнографии, Современного искусства.Экспозиция Зала истории охватывает период с XIII по XX век. Здесь хранятся и экспонаты советского периода, рассказывающие об одной из трагических страниц истории – массовых политических репрессиях. ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений, 1930–1960) сосредоточило в Казах­стане самые крупные свои лагеря: АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий со всего Союза сюда сослали более 5 млн. человек. А по некоторым данным, число заключенных значительно превышает эту цифру. Среди них была и казахская национально-либеральная интеллигенция, в том числе деятели партии Алашорда Халел Досмухамедов, Мухаметжан Тынышпаев, Жакып Акпаев, Магжан Жумабаев.Эти страницы минувшей эпохи не могут и не должны быть забыты, чтобы трагедия никогда не повторилась. В экспозиции о репрессиях рассказывают безмолв-ные свидетели. Например, детская рубашка, сшитая для дочери Инны узницей АЛЖИРа Марией Владимировной Минкиной из Беларуси. По подолу рубашечки мать вышила: "Светлой Иннушке от мамы". Всего три слова, но они наполнены такой огромной любовью и болью сердца, что посетители невольно останавливаются возле этого экспоната, ставшего уже историей, вчитываются в эти слова, сопереживая матери. Сохранились воспоминания бывших узниц АЛЖИРа о том, как их увозили в тюрьмы, а затем за тысячи километров в лагеря, не дав попрощаться с детьми и родными. От ужаса и смятения многие лишались даже рассудка. Тем не менее женщины надеялись и верили. И продолжали заботиться о детях, вышивали, вязали для них разные вещи, рисовали картины, вкладывая в эти работы тепло истосковавшихся сердец.В АЛЖИРе, Карлаге, Степлаге отбывали заключение видные ученые, писательницы, актрисы, художницы. И никакие трудности не могли заглушить их творческую суть, жажду творить. Сегодня в Национальном музее экспонируются их прекрасные работы, например вышивка "Зима" узницы АЛЖИРа М. Анцис, которая работала директором швейной фабрики при лагере. Свои работы она встречала после освобож­дения на прилавках магазинов. Сохранилась еще одна вышивка, выполненная балериной Т. Афониной, которая трудилась на этой же швейной фабрике. Позже она организовала танцевальный кружок, чтобы как-то скрасить безысходную лагерную жизнь и воодушевить узниц.Удивительны и скульп­турные работы "жен изменников Родины" – такой ярлык на них навесила тогдашняя власть. Посредством скульптур они рассказывали о своей жизни, передавая мечты сердца. Скульптуры, как правило, выполнялись из соли и муки и раскрашивались краской, полученной из растений и цветов.Музейные экспозиции наглядно показывают, насколько важна роль подлинных экспонатов в передаче исторического наследия. Они помогают "увидеть" историю собственными глазами, глубже познать ее духовные истоки и извлечь уроки из пережитого людьми и страной опыта.