О чем говорят экспонаты...

Шолпан СМАИЛОВА, научный сотрудник Национального музея РК
В музее, не имеющем аналогов в Центральной Азии, на площади в 74 тыс. кв. м собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана – начиная с древнейших времен, что дает полное право называть его научным и духовным центром страны. Экспозиционные комплексы составляют залы Астаны, Независимого Казахстана, Древней и средневековой истории, Золота, Этнографии, Современного искусства.
Экспозиция Зала истории охватывает период с XIII по XX век. Здесь хранятся и экспонаты советского периода, рассказывающие об одной из трагических страниц истории – массовых политических репрессиях. ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений, 1930–1960) сосредоточило в Казахстане самые крупные свои лагеря: АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий со всего Союза сюда сослали более 5 млн. человек. А по некоторым данным, число заключенных значительно превышает эту цифру. Среди них была и казахская национально-либеральная интеллигенция, в том числе деятели партии Алашорда Халел Досмухамедов, Мухаметжан Тынышпаев, Жакып Акпаев, Магжан Жумабаев.
Эти страницы минувшей эпохи не могут и не должны быть забыты, чтобы трагедия никогда не повторилась. В экспозиции о репрессиях рассказывают безмолв-ные свидетели. Например, детская рубашка, сшитая для дочери Инны узницей АЛЖИРа Марией Владимировной Минкиной из Беларуси. По подолу рубашечки мать вышила: "Светлой Иннушке от мамы". Всего три слова, но они наполнены такой огромной любовью и болью сердца, что посетители невольно останавливаются возле этого экспоната, ставшего уже историей, вчитываются в эти слова, сопереживая матери. Сохранились воспоминания бывших узниц АЛЖИРа о том, как их увозили в тюрьмы, а затем за тысячи километров в лагеря, не дав попрощаться с детьми и родными. От ужаса и смятения многие лишались даже рассудка. Тем не менее женщины надеялись и верили. И продолжали заботиться о детях, вышивали, вязали для них разные вещи, рисовали картины, вкладывая в эти работы тепло истосковавшихся сердец.
В АЛЖИРе, Карлаге, Степлаге отбывали заключение видные ученые, писательницы, актрисы, художницы. И никакие трудности не могли заглушить их творческую суть, жажду творить. Сегодня в Национальном музее экспонируются их прекрасные работы, например вышивка "Зима" узницы АЛЖИРа М. Анцис, которая работала директором швейной фабрики при лагере. Свои работы она встречала после освобождения на прилавках магазинов. Сохранилась еще одна вышивка, выполненная балериной Т. Афониной, которая трудилась на этой же швейной фабрике. Позже она организовала танцевальный кружок, чтобы как-то скрасить безысходную лагерную жизнь и воодушевить узниц.
Удивительны и скульптурные работы "жен изменников Родины" – такой ярлык на них навесила тогдашняя власть. Посредством скульптур они рассказывали о своей жизни, передавая мечты сердца. Скульптуры, как правило, выполнялись из соли и муки и раскрашивались краской, полученной из растений и цветов.
Музейные экспозиции наглядно показывают, насколько важна роль подлинных экспонатов в передаче исторического наследия. Они помогают "увидеть" историю собственными глазами, глубже познать ее духовные истоки и извлечь уроки из пережитого людьми и страной опыта.
