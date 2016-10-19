Свежий выпуск
​О чем писала «Казахстанская правда»

По сути, учебными классами стали павлодарские трамваи. В них во время следования по маршрутам пассажирам начали давать уроки казахского языка. Специальные программы, записанные на магнитофоны, учат правильно произносить названия остановок, рассказывают об их топонимике.

В областном центре курсируют семь таких трамваев-аудиторий, ведется переоборудование и других. Это новшество коллектив трамвайного управления вводит в рамках реализации областной программы по изучению государственного языка «Алтын тiлi».

Сверху видно все

Возле села Безлесного обращают на себя внимание два особо тщательно обработанных поля – на них фирма «Лефт» посеяла пшеницу твердых сортов, предназначенную для отправки в Италию.

История заключения контракта не совсем обычна. Североказахстанский уголок итальянцы высмотрели… на снимках из космоса, а их ученые пришли к выводу, что эти поля – самые чистые в экологическом отношении. Незамедлительно последовало предложение – и вот результат.

Спонсоры остались неизвестными

В честь Дня Победы Совет ветеранов Афганистана и военный комиссариат Актюбинской области вручили троим инвалидам афганской войны ключи от «Жигулей», не новых, но довольно добротных.

Спонсоры этой благотворительной акции пожелали остаться неизвестными. Безусловно, подаренные машины, которыми будут управлять их родственники, в какой-то степени облегчат нелегкое положение воинов-«афганцев». Один из инвалидов – Бекбулат Еренов, выполняя свой интернациональный долг, ослеп, другой – Талгат Мусрепов – лишился обеих ног, а Александр Баширов передвигается на протезах.

Первые занятия в МГУ

Более 100 первокурсников приступили к занятиям в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова. Из них 75% имеют аттестаты с отличием и 71 – выпускники специализированных школ.

На торжественном открытии ректор Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева, профессор Мырзатай Жолдасбеков и директор филиала, московский профессор Александр Сидорович подчеркнули, что новый вуз – это детище двух президентов, поскольку документы о его создании были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Казахстан. Они также выразили уверенность, что традиции старейшего российского университета и его новейшие технологии станут новым импульсом для развития системы образования республики.

Вернули детям сад

В Жанатасе вновь заработал детский сад, который некогда приватизировал предприниматель. За 1,5 млн тенге сад у него выкупил городской акимат.

Сегодня здесь заканчиваются последние приготовления к приему 130 малышей. Но родителей, желающих водить сюда своих детей, значительно больше. Поэтому вполне возможно, что городские власти в следующем году похлопочут об открытии еще нескольких детских садов и яслей.

Броня для кораблей

В ОАО «Испат-Кармет» в Темиртау произведена опытно-промышленная партия судового проката, соответствующего требованиям морского регистра. Сталь изготовлена не в мартеновской печи, а в кислородно-конверторных агрегатах, где варка исчисляется десятками минут. Под технологический процесс разработана и необходимая программа.

Черепахи вернулись в степь

Двести среднеазиатских черепах выпус­тили на волю, вывезя в степь, сотрудники шымкентского зоопарка. После пятимесячного пребывания в заточении им снова предстоит осваиваться в живой природе.

Дело в том, что 300 рептилий в декабре минувшего года конфисковали на железнодорожном вокзале как контрабандный груз. Гражданка Узбекистана пыталась вывезти животных, занесенных в Красную книгу, для продажи в Новосибирске. По ее словам, за каждое животное она заплатила по 400 узбекских сумов. Спасти удалось только каждую третью черепаху, поскольку их добыча во время зимней спячки проводилась самыми варварскими способами, и у многих животных оказались поврежденными конечности и панцири.

Черепахи вернулись в степь, а контрабандисты отделались легким испугом, заплатив административный штраф в размере 2 175 тенге.

Популярное

Все
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Зерновой замес
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Свежий выпуск
С избирателями о выборах
Свежий выпуск
Запрос на открытость
Свежий выпуск
Пусть раздается наковальни звон
Свежий выпуск
Скотина под присмотром
April
2022
March
2022
February
2022
January
2022
December
2021
November
2021
October
2021
September
2021
August
2021
July
2021
June
2021
May
2021
April
2021
March
2021
February
2021
January
2021