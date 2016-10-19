По сути, учебными классами стали павлодарские трамваи. В них во время следования по маршрутам пассажирам начали давать уроки казахского языка. Специальные программы, записанные на магнитофоны, учат правильно произносить названия остановок, рассказывают об их топонимике.

В областном центре курсируют семь таких трамваев-аудиторий, ведется переоборудование и других. Это новшество коллектив трамвайного управления вводит в рамках реализации областной программы по изучению государственного языка «Алтын тiлi».

Сверху видно все

Возле села Безлесного обращают на себя внимание два особо тщательно обработанных поля – на них фирма «Лефт» посеяла пшеницу твердых сортов, предназначенную для отправки в Италию.

История заключения контракта не совсем обычна. Североказахстанский уголок итальянцы высмотрели… на снимках из космоса, а их ученые пришли к выводу, что эти поля – самые чистые в экологическом отношении. Незамедлительно последовало предложение – и вот результат.

Спонсоры остались неизвестными

В честь Дня Победы Совет ветеранов Афганистана и военный комиссариат Актюбинской области вручили троим инвалидам афганской войны ключи от «Жигулей», не новых, но довольно добротных.

Спонсоры этой благотворительной акции пожелали остаться неизвестными. Безусловно, подаренные машины, которыми будут управлять их родственники, в какой-то степени облегчат нелегкое положение воинов-«афганцев». Один из инвалидов – Бекбулат Еренов, выполняя свой интернациональный долг, ослеп, другой – Талгат Мусрепов – лишился обеих ног, а Александр Баширов передвигается на протезах.

Первые занятия в МГУ

Более 100 первокурсников приступили к занятиям в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова. Из них 75% имеют аттестаты с отличием и 71 – выпускники специализированных школ.

На торжественном открытии ректор Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева, профессор Мырзатай Жолдасбеков и директор филиала, московский профессор Александр Сидорович подчеркнули, что новый вуз – это детище двух президентов, поскольку документы о его создании были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Казахстан. Они также выразили уверенность, что традиции старейшего российского университета и его новейшие технологии станут новым импульсом для развития системы образования республики.

Вернули детям сад

В Жанатасе вновь заработал детский сад, который некогда приватизировал предприниматель. За 1,5 млн тенге сад у него выкупил городской акимат.

Сегодня здесь заканчиваются последние приготовления к приему 130 малышей. Но родителей, желающих водить сюда своих детей, значительно больше. Поэтому вполне возможно, что городские власти в следующем году похлопочут об открытии еще нескольких детских садов и яслей.

Броня для кораблей

В ОАО «Испат-Кармет» в Темиртау произведена опытно-промышленная партия судового проката, соответствующего требованиям морского регистра. Сталь изготовлена не в мартеновской печи, а в кислородно-конверторных агрегатах, где варка исчисляется десятками минут. Под технологический процесс разработана и необходимая программа.

Черепахи вернулись в степь

Двести среднеазиатских черепах выпус­тили на волю, вывезя в степь, сотрудники шымкентского зоопарка. После пятимесячного пребывания в заточении им снова предстоит осваиваться в живой природе.

Дело в том, что 300 рептилий в декабре минувшего года конфисковали на железнодорожном вокзале как контрабандный груз. Гражданка Узбекистана пыталась вывезти животных, занесенных в Красную книгу, для продажи в Новосибирске. По ее словам, за каждое животное она заплатила по 400 узбекских сумов. Спасти удалось только каждую третью черепаху, поскольку их добыча во время зимней спячки проводилась самыми варварскими способами, и у многих животных оказались поврежденными конечности и панцири.

Черепахи вернулись в степь, а контрабандисты отделались легким испугом, заплатив административный штраф в размере 2 175 тенге.