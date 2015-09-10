О чем поведала таинственная карта 1035 Алия САГАНДЫКОВА

Исследователи до сих пор находят ранее не обнародованные документы, которые в разные века засекречивали в интересах той или иной державы. Теперь благодаря появившейся информации корректируются учебники и пособия по истории цент­ральноазиатских государств. В этом контексте карта мира Mappo Mundo, составленная венецианским монахом Фра Мауро примерно в 1460 году, один из наиболее детальных и масштабных источников того времени. Какова история ее создания и что за тайны хранит европейская карта мира? Этим вопросам посвятил свое исследование профессор Колумбийского университета Рафис Абазов.



Mappo Mundo – загадочный источник

Карта мира Фра Мауро предположительно создана между 1450 и 1460 годами венецианским монахом-картографом в монастыре Сан Джио­вани (недалеко от Венеции) по заказу короля Португалии. Это один из самых загадочных и интригующих документов эпохи средневековья, не дающий покоя исследователям из многих стран. Карта интересна тем, что вместе с другими документами эпохи может помочь в изучении казахской истории. Важно отметить, что она была подготовлена на основе многочисленных интервью с путешественниками и дипломатами того времени. И не только с венецианскими и генуэзскими, но также с торговцами, путешественниками и послами, жившими в азиатском квартале. Многие были выходцами из Центральной Азии.

Среди опрашиваемых, вероятно, встречались и представители казахских племен. В том числе – кыпчаки. Кстати, в ту эпоху был создан один из известнейших памятников тюркской письменности – Codex Cumanicus (1330) – латинско-кыпчакско-персидский словарь, описанный известным ученым Александ­ром Гаркавцом. А этот факт говорит о том, насколько тесными и широкими были связи.

Достойно отдельного пояснения и содержание монументальной карты 2,4 на 2,4 метра, включающей около 3 000 письменных отметок, названий и примечаний. С учетом особеннос­тей того времени можно предположить, что секретные знаки и коды имели свой смысл, связанный в том числе с историей дипломатических и военных отношений Венеции с государственными образованиями на территории современного Казахстана.

Что касается центральноазиатской истории, то составитель карты широко использовал средневековые письменные документы. Фра Мауро провел, говоря современным языком, контент-анализ информации по политическому, военному и культурному состоянию региона. Многие из этих источников, к сожалению, не дошли до нашего времени.



Секреты картографа Фра Мауро

Мы можем только догадываться о секретах монументальной исследовательской работы, так как весь научно-технический архив картографа Фра Мауро, его записи и интервью таинственным образом исчезли пос­ле его смерти в 1464 или 1465 году. Что же могло в них храниться? Ответ частично кроется в судьбе самой карты. Хотя она и была оплачена королем Португалии Афонсом V (1432–1481), исследователь Пиеро Фалчетта предполагает, что первая копия карты не попала к заказчику, а в хранилищах Марчиано хранится второй экземпляр, сделанный самим автором. Он считает, что многие секретные ложи, шпионские сети и королевские дворы были заинтересованы в том, чтобы карта не покидала Венецию, а ее секреты – не достигли адресата.

Не надо забывать и о том, что карта Фра Мауро по каким-то причинам нарисована наоборот, как бы в зеркальном отражении. Зачем это было сделано, остается только догадываться. Возможно, это попытка зашифровать смысл от нежелательных читателей.

Особый интерес представляет запись на центральной части карты, которая соотносится с современной территорией Казахстана. На ней находится пояснительная записка в обрамлении символов нескольких городов, которая озаглавлена Lordode Cagatai (герцогство Чагатайское). В ней упоминается 12 процветающих городов, стратегически расположенных в регионе. Примечательно и то, что рядом с географической запиской находится местность, которая так и называется Cagatai (Чагатай). А по обе стороны записки расположены города – Organca и Ches. Дополнительно даются силуэты многих населенных пунктов, рек и дорог, требующих расшифровки и дальнейшего изучения. Эта карта не оставила подробного описания племен, населяющих регион, однако давала представление о больших государственных образованиях, с которыми венецианцы могли развивать торговые связи.

Нельзя забывать и о том, что карта может пролить свет на историю экономических и политических отношений Венеции и Западной Европы с казахскими ханами. И прежде всего на экономические отношения и торговлю на Великом шелковом пути во второй половине XV века. Поражает, что венецианцы были уверены: Великий шелковый путь продолжает существовать. На это указывают многочисленные рисунки повозок на карте. Кроме того, карта может помочь в изучении экономического и финансового состоя­ния казахских племен на территории их проживания.

Фра Мауро и венецианцы, не считая казахскую степь пустынной территорией, помещают на ней много разных поселений (хотя географически они не всегда верно отражены). Необходимо отметить: венецианцы считали, что чагатаиды играли важную роль в регионе. Об этом есть отдельные записи. В связи с чем можно предположить: Фра Мауро консультировал выходец из данного региона. По аналогии с представителями османских, тимуридских и других династий мы знаем, что ханы и султаны старались давать своим детям хорошее образование и поощряли их путешествия.



Международная дипломатия эпохи

Карта Mappo Mundo, подготовленная Фра Мауро, наряду с другими многочисленными материалами свидетельствует о внешнеполитических предпосылках создания Казахского ханства. Одна из них – заинтересованность европейских государств, особенно Венеции, в восстановлении Великого шелкового пути через северную ветку, территорию Казахстана с огибанием Каспия. Междоусобицы в династии тимуридов и захват Константинополя османскими султанами в 1453 году могли негативно отразиться на этой трансконтинентальной сухопутной торговле венецианцев, которые готовы были поддержать создание централизованной государственности. В таком случае товары и люди могли бы беспрепятственно и безопасно передвигаться с Востока на Запад.

Нельзя не сказать и о том, что существовала целая прослойка людей, чье благополучие строилось благодаря сухопутной торговле на евразийском пространстве. Документально засвидетельствовано: большое количество торговцев и путешественников из Османского государства и Центральной Азии жили в Венеции и других городах Италии. В том числе кыпчаки и представители других тюркских племен. Кроме того, существовали и институциональные внешнеполитические предпосылки для создания казахской государственности.

Именно тогда вновь активизировались венецианские путешественники и миссионеры. К этой эпохе относятся многочисленные записи о путешествиях по Ближнему Востоку, Южной и Центральной Азии, оставленные венецианцами Николо Конти (1395–1469), Джоном Каботом (1450–1500) и Себастианом Каботом (1474–1557). Иначе говоря, в Венеции и Западной Европе существовал класс дипломатов и государственных деятелей, хорошо разбиравшихся в Востоке. Кстати, Пиеро Фалчетта предполагает, что Фра Мауро консультировался у Николо Конти и других путешественников.

Вполне возможно, что уже тогда зародились дипломатические отношения с представителями Казахской степи. Прямых документов, подтверждающих эту гипотезу, нет, однако косвенные источники свидетельствуют о большом интересе венецианцев к прямым дипломатическим отношениям с государственными образованиями Великой степи. Возможно, записи путешественников, прошедших по казахским степям или пришедших с территории Казахстана и консультировавших Фра Мауро, ждут своего часа в архивах Венеции, Рима и Ватикана.



