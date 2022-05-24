О чем расскажет орнамент

Вчера в Национальной академической библиотеке состоялась презентация трудов известного казахстанского этнографа, художника-графика, исследователя Ералы Оспанова. Мероприятие, посвященное уникальному наследию казахской культуры – народному орнаменту, проходило под эгидой Международной Тюркской академии.

В центре внимания участников презентации оказались великолепно изданные фолианты – книги Ералы Оспанова «Атлас казахского орнамента» и «Кошетер – ремесло казахского народа». Над их созданием автор работал более десяти лет, много сил и времени посвятив масштабной исследовательской деятельности.

Открывая мероприятие, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали в своем приветственном слове по достоинству оценил труд создателя «Атласа казахского орнамента», в котором впервые представлены собранные по крупицам уникальные знания о происхождении и символике орнаментов. По его словам, в книге прослеживается глубокая связь с орнаментами саков, гуннов, древних тюрков, кипчаков, а также народов, имеющих общие с казахами корни – кыргызов, каракалпаков, ногайцев, туркменов и других.

– Это значимый и ценный труд, представляющий огромный интерес не только для исследователей казахской культуры, но и для многих тюркских народов. Именно поэтому презентацию проводит Меж­дународная Тюркская академия, – подчеркнул Дархан Кыдырали.

В книге «Атлас казахского орнамента» собран обширный материал об истории возникновения, становления и развития казахского народного орнамента. Как отметил Ералы Оспанов, здесь представлен полный перечень названий орнаментальных элементов (более тысячи). Начиная с древних времен, они находят свое применение в разных техниках прикладного искусства – войлоке, вышивке, изделиях из текстиля, дерева и других. Несомненно, читателю будет интересно и содержание таблиц с названиями тех узоров, которые удалось идентифицировать автору, и образцы сложных композиционных мотивов, имеющих собственные наименования.

Особое внимание в книге уделено этимологии. Подробно описаны многочисленные орнаментальные группы, а также впервые представлены образцы и названия узоров лоскутного шитья. Живо воспринимаются и приведенные автором легенды о происхождении некоторых орнаментов, а также предания, пословицы, поговорки и другие образцы устного народного творчества казахов, связанные с ремеслами.

По мнению выступивших в ходе мероприятия коллег Ералы Оспанова – художников, писателей, этнографов, иллюстраторов и дизайнеров, автором «Атласа казахского орнамента» проведена титаническая работа, которая под силу большому творческому коллективу, состоящему из специалистов разного профиля.

В книге-альбоме «Кошетер – ремесло казахского народа», презентация которой также состоялась в этот день, представлены все виды национальных изделий, популяризирующих быт, духовную культуру и мировоззрение кочевников. В ней собраны уникальные образцы ручной работы, хранящиеся сегодня в музеях Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также старинные фотографии, запечатлевшие шедевры, созданные народными мастерами.