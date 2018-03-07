О чем шутил Президент, поздравляя женщин с 8 Марта

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покорил женщин поздравительной юмористической речью перед концертом "Көктем шуағы"в ЦКЗ "Казахстан". Kazpravda.kz
собрала самые запоминающиеся шутки Главы государства.
"Самое главное, чтобы наши отношения всегда скрепляли любовь, доверие, взаимопонимание и уважение. Тогда в нашей с вами жизни будут реже возникать трагикомические ситуации, как в этой поучительной истории. Расстроенная женщина рассказывает своей подруге по телефону: – Такой ужас. Вчера впервые ездила с мужем на рыбалку, и мы с ним страшно там поссорились. – А что случилось? – Ну я сначала громко разговаривала, распугала всю рыбу, потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. Кончилось вообще все скверно – я наловила рыбы больше, чем он".
"Как-то раз встречаются две подруги. Одна из них жалуется другой: "Не успела купить себе новый смартфон, как его тут же украли". На что подруга отвечает: "А в телефонной книге сразу поставила на контакт "муж" фото начальника полиции в форме, на контакт "брат" – фото чемпиона мира по боксу. Уже несколько раз воровали мой смартфон, но всегда возвращали обратно с извинениями и пожеланиями всего доброго".
"Говорят, что было бы, если бы все государства возглавляли женщины? Точно войны бы не было, а мир, но было бы некоторое количество стран, которые между собой не разговаривали".
"Рождение новых граждан, приумножение нации – это главная стратегическая цель нашего государства. Не случайно говорят, что женщины всегда сами создают себе проблемы, ведь мужчин они тоже рожают сами".
"А ведь при этом еще необходимо найти время для себя, чтобы выглядеть красиво и радовать окружающих. Все это осложняется тем, что необходимо решать вечную проблему гардероба, в котором вроде бы надеть нечего, а вешать некуда, как вам всегда удается решать эту просто непостижимую загадку?"
"Вы владеете уникальным секретом, обладаете высокими технологиями, о которых мужчины даже не подозревают, ведь некоторым из них жена нужна, чтобы не все на свете можно было "свалить на Правительство".