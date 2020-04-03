О чем вы думаете! – столичные врачи обратились к гуляющим во дворах с детьми горожанам
Врачи в Нур-Султане обратились с критикой и возмущением к жителям города, гуляющим с детьми во дворах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"Мы работаем с инфицированными и оказываем помощь. Радуемся каждому выздоровевшему пациенту, для нас это стимул и уверенность в завтрашнем дне. Но нас крайне возмущает тот факт, что есть беспечные родители, которые несмотря на запрет выходить из дома без причины, гуляют с детьми во дворах. О чем вы думаете? Если вы не печётесь о своём здоровье, то почему не думаете о своих же детях? Гуляют с колясками, грудничками. У маленьких детей иммунитет неокрепший. Не должно быть халатного отношения, иначе вы рискуете попасть в больницу", - отметили врачи.
В режим карантина строго запрещается выходить из дома за исключением: в близлежащие продмагазины/аптеки, за получением медуслуг и на работу, чья деятельность разрешена. Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности населения и снижения распространения коронавирусной инфекции, напомнили в городской администрации.
За нарушение режима карантина 2-го апреля к адмответственности привлечено более 60 человек: 15 человек оштрафованы, в суд направлено 26 дел. Всего за время введения режима ЧП и карантина к адмответственности привлечено уже 560 человек. Более 100 из них - за нарушение въезда/выезда через блокпосты города.
В столице увеличена плотность нарядов полиции. Ведется круглосуточное дежурство в городе, задействованы мобильные группы, пешие наряды, на блокпостах за ситуацией следят с помощью дронов. Территория столицы поделена на квадраты по границам улиц. В каждом квадрате стражи порядка следят за ситуацией.