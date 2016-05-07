«Перечитала во второй раз роман Роллана Сейсенбаева «Честь», который потряс своим трагизмом. Произведение заставляет остановиться и задуматься о мире и войне, о добре и зле, о дружбе и предательстве. Знаю, что еще не раз буду возвращаться к нему. Такой исторической прозы сейчас очень мало, и хочется, чтобы с романом познакомились все читатели. Как и с другими книгами писателя.

В этом году Роллан Сейсенбаев отмечает 70-летие. Прозаик, драматург, переводчик, он автор известных произведений «Жажда», «Найти себя», «Последний снег», «Утешение», «Всего одна ночь», «День, когда рухнул мир», «Возвращение Казыбека», «Дни декабря», «Ночные голоса», «Если хочешь жить», «Лестница в никуда», «Трон сатаны», «Мертвые бродят в песках».

Роллан Сейсенбаев – популяризатор, переводчик и издатель трудов Абая на иностранных языках, президент Международного клуба Абая, основатель Дома Абая в Лондоне. По его идее созданы книги-альбомы «Казахстан» (1995, Лондон), «Алматы» (1996, Лондон), основаны журналы «Ел» и «Аманат». Он многие годы организовывал международные абаевские чтения на его родине – в Семипалатинске – Жидебае, за что ему особый поклон от всех казахстанцев.

Признанный классик казахской литературы, чьи романы, повести и рассказы издавались в престижных журналах России, Англии, Америки, Германии, Италии, Венгрии, Польши, Японии, Кубы. Заслуги Роллана Сейсенбаева отмечены наградами разных стран, он обладатель многих международных литературных премий. Крупнейшие критики мира называют рассказы Роллана Сейсенбаева жемчужинами. Он поистине уникальный мастер Слова, своеобразный эталон современной казахстанской интеллектуальной прозы.

Исторический роман «Честь» – еще одно тому подтверждение. В центре повествования – 19-летний воин Кушикбай, который не только в честном поединке победил предводителя джунгар Анархоя, но и вернул на родину пленных джунгар с напутствием о мире. Имя славного батыра уаков стало известно всему Чингистау. И когда какие-нибудь горячие головы призывали к новым набегам на казахов, среди джунгарских воинов всегда находился человек, который напоминал собратьям о милосердии батыра Кушикбая, который твердо держался правила: обороняться, земли своей, своих табунов не отдавать, но и чужого не трогать. Для него важнее всего было сохранить честь и достоинство своей земли. Но погибает батыр не в честном бою, а от зависти и алчности своего сородича Тобета...

И когда сегодня я слушаю печальную мелодию домбры, когда, проезжая по степи, вижу молчаливые памятники-курганы, то мысленно представляю образ юного Кушикбая, который призывает всех нас стать гуманнее, мудрее. В произведениях Роллана Сейсенбае­ва заложен глубокий патриотический, философский смысл. Писатель учит нас быть достойными своих предков, с честью беречь то, что завещано нам великим степным кочевьем – к этому обращен и роман «Честь». О нем я не устаю рассказывать читателям, знакомя их с творчеством моего любимого писателя.

Недавно Роллан Сейсенбаев побывал в Уральске, в нашем центре культуры и искусства. Мы встретились с простым, обаятельным, внимательным к собеседнику человеком, умеющим своим творчеством привить подрастающему поколению любовь к родной земле. А что может быть важнее, чем быть патриотом своей страны: уважать и почитать старших, помнить об историческом прошлом родины, не забывать обычаи и традиции своего народа, приумножать добрыми делами и поступками славу Отечества.

На память о встрече с писателем остался автограф, который в равной мере может быть пожеланием всем читателям и почитателям его творчества: «Қадыр Мырза Али ағамның кітапханасы! Ой жинайтын, арман арқалайтын, намыс қамшылайтын, рух көтеретін мекен болуына тілектес – Роллан Сейсенбаев» («Желаю библиотеке Кадыр Мырза Али быть кладовым мысли, покорителем мечты, хранителем чести и глашатаем духовности – Роллан Сейсенбаев)».

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?