Свежий выпуск
​О чести и любви
Любовь Шашкова

«Перечитала во второй раз роман Роллана Сейсенбаева «Честь», который потряс своим трагизмом. Произведение заставляет остановиться и задуматься о мире и войне, о добре и зле, о дружбе и предательстве. Знаю, что еще не раз буду возвращаться к нему. Такой исторической прозы сейчас очень мало, и хочется, чтобы с романом познакомились все читатели. Как и с другими книгами писателя.

В этом году Роллан Сейсенбаев отмечает 70-летие. Прозаик, драматург, переводчик, он автор известных произведений «Жажда», «Найти себя», «Последний снег», «Утешение», «Всего одна ночь», «День, когда рухнул мир», «Возвращение Казыбека», «Дни декабря», «Ночные голоса», «Если хочешь жить», «Лестница в никуда», «Трон сатаны», «Мертвые бродят в песках».

Роллан Сейсенбаев – популяризатор, переводчик и издатель трудов Абая на иностранных языках, президент Международного клуба Абая, основатель Дома Абая в Лондоне. По его идее созданы книги-альбомы «Казахстан» (1995, Лондон), «Алматы» (1996, Лондон), основаны журналы «Ел» и «Аманат». Он многие годы организовывал международные абаевские чтения на его родине – в Семипалатинске – Жидебае, за что ему особый поклон от всех казахстанцев.

Признанный классик казахской литературы, чьи романы, повести и рассказы издавались в престижных журналах России, Англии, Америки, Германии, Италии, Венгрии, Польши, Японии, Кубы. Заслуги Роллана Сейсенбаева отмечены наградами разных стран, он обладатель многих международных литературных премий. Крупнейшие критики мира называют рассказы Роллана Сейсенбаева жемчужинами. Он поистине уникальный мастер Слова, своеобразный эталон современной казахстанской интеллектуальной прозы.

Исторический роман «Честь» – еще одно тому подтверждение. В центре повествования – 19-летний воин Кушикбай, который не только в честном поединке победил предводителя джунгар Анархоя, но и вернул на родину пленных джунгар с напутствием о мире. Имя славного батыра уаков стало известно всему Чингистау. И когда какие-нибудь горячие головы призывали к новым набегам на казахов, среди джунгарских воинов всегда находился человек, который напоминал собратьям о милосердии батыра Кушикбая, который твердо держался правила: обороняться, земли своей, своих табунов не отдавать, но и чужого не трогать. Для него важнее всего было сохранить честь и достоинство своей земли. Но погибает батыр не в честном бою, а от зависти и алчности своего сородича Тобета...

И когда сегодня я слушаю печальную мелодию домбры, когда, проезжая по степи, вижу молчаливые памятники-курганы, то мысленно представляю образ юного Кушикбая, который призывает всех нас стать гуманнее, мудрее. В произведениях Роллана Сейсенбае­ва заложен глубокий патриотический, философский смысл. Писатель учит нас быть достойными своих предков, с честью беречь то, что завещано нам великим степным кочевьем – к этому обращен и роман «Честь». О нем я не устаю рассказывать читателям, знакомя их с творчеством моего любимого писателя.

Недавно Роллан Сейсенбаев побывал в Уральске, в нашем центре культуры и искусства. Мы встретились с простым, обаятельным, внимательным к собеседнику человеком, умеющим своим творчеством привить подрастающему поколению любовь к родной земле. А что может быть важнее, чем быть патриотом своей страны: уважать и почитать старших, помнить об историческом прошлом родины, не забывать обычаи и традиции своего народа, приумножать добрыми делами и поступками славу Отечества.

На память о встрече с писателем остался автограф, который в равной мере может быть пожеланием всем читателям и почитателям его творчества: «Қадыр Мырза Али ағамның кітапханасы! Ой жинайтын, арман арқалайтын, намыс қамшылайтын, рух көтеретін мекен болуына тілектес – Роллан Сейсенбаев» («Желаю библиотеке Кадыр Мырза Али быть кладовым мысли, покорителем мечты, хранителем чести и глашатаем духовности – Роллан Сейсенбаев)».

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Популярное

Все
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае
Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч задержали в Казахстане
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где грубо обращались с детьми
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля
08 апреля 2022
Видео с заехавшим в терминал столичного аэропорта Lexus обсуждают в Сети
В МОН РК отреагировали на рейтинг самых "отзывчивых" министерств
Озвучена предварительная причина обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ-2
Снос резиденции Президента в Алматы: сколько средств вернется в бюджет
Исчезнувшую 14 лет назад гражданку Узбекистана нашли в Казахстане
08 апреля 2022
Мотоцикл рассыпался по частям: мужчина погиб в жутком ДТП в Алматы
Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по Кызылординской области
Пьяная автоледи устроила три ДТП подряд в Алматы - видео
На 88-летнего дедушку напали в Нур-Султане
Погиб, разжигая костер в своем доме, житель Кокшетау
Превзошел мировой рекорд: поднял зубами 112-килограммовые гири знаменитый казахстанский силач
Курс доллара резко упал
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Министра информации и общественного развития РК провел встречи с послами ряда стран
Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по январским событиям в Казахстане
С избирателями о выборах
Мужчину нашли повешенным в баре в Кокшетау
Песни Димаша Кудайбергена включили в учебную программу японского вуза
Запрос на открытость
Тепловоз и легковушка столкнулись в Жанаозене (видео)
Названы самые "отзывчивые" министерства Казахстана
Ученик распылил перцовый баллончик в школе Усть-Каменогорска
Сколько счетов открыли россияне и белорусы в казахстанских банках
Министр обороны координировал совместные учения силовых структур Казахстана
Эко-акция в Шымкенте дала старт проекту «TazaLike» партии «AMANAT»

Читайте также

Свежий выпуск
С избирателями о выборах
Свежий выпуск
Запрос на открытость
Свежий выпуск
Пусть раздается наковальни звон
Свежий выпуск
Скотина под присмотром
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021