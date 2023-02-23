О делах аграрных

Руководители аграрных ведомств братских стран обсудили актуальную для всех тему финансирования сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and Agriculture Organization, FAO) ООН.

Соседям всегда интересно и полезно знать, как друг у друга идут дела, обменяться опытом, предложить свое видение общих для всех проблем.

Так, министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов рассказал о либерализации и снижении государственной роли в аграрной сфере своей страны. Сегодня отрасль выступает одним из столпов экономики. В прошлом году ее вклад в ВВП достиг 25%. В данном секторе занято около 3,6 млн человек. 49% населения проживает в сельской местности.

Участники дискуссий узнали, что в настоящее время 70% продовольственной продукции Узбекистана производится личными подсобными хозяйствами. Льготными программами финансирования активно стимулируется предпринимательство среди женщин, молодежи и социально уязвимых слоев населения.

В свою очередь, выступая перед коллегами, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев отметил, что нестабильная геополитическая обстановка наглядно продемонстрировала обществу слабые места многих современных продовольственных систем. В Казахстане осуществляются проекты по устойчивому развитию АПК, в том числе Концепция развития отрасли до 2030 года.

Отраслевые программы призваны повысить производительность труда в сельском хозяйстве, обеспечить республику основными видами продовольствия, увеличить экспорт и повысить доходы как минимум миллиона сельских жителей.

– В 2022 году в Казахстане был увеличен объем субсидирования производителей аграрной продукции, проведена большая работа по совершенствованию этой системы. Выработаны подходы, которые позволят минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества, сохранить социально-экономическую стабильность на селе, а также обеспечить внутренний рынок продовольственными товарами в достаточном объеме, – отметил глава аграрного ведомства Казахстана.

Важной целью всех проводимых на селе реформ является повышение доходов сельчан и вовлечение их в кооперативное предпринимательство. В стране действует программа, предусмат­ривающая выдачу микрокредитов на льготных условиях.

За семь лет планируется вовлечь в кооперацию половину всех личных подсобных хозяйств с созданием более 350 тыс. рабочих мест. Таким образом удастся снизить долю импортных товаров и насытить собственной продукцией казахстанский рынок.

В настоящее время обеспеченность внутреннего рынка по основным видам продовольствия, включая социально значимые его виды, составляет 80 и более процентов.