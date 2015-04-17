О доблести расскажут фотографии

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Бектур КАДЫРОВ, Астана
Выставку посетили депутаты Парламента РК, представители дипломатического корпуса, деятели культуры, искусства, образования и бизнес-структур.
Предыстория события такова: после вступления Османской империи в Первую мировую войну странам Антанты стал выгоден захват проливов Босфор и Дарданеллы. Тогда и началась по инициативе Уинстона Черчилля масштабная военная (сухопутная и морская) операция, которая длилась около года. Однако она не принесла Британии, Франции и их союзникам успеха. Турецкие войска выстояли в нечеловеческих условиях, а операция завершилась выводом иностранных войск с их территории.
Подтверждением доблести турок и стала экспозиция в галерее «Астана». Она составлена преимущественно из фотографий столетней давности и комментариев к ним. Так, изумляет факт, что в воздухе очень часто сталкивались пули, хотя вероятность этого составляет лишь 1:10 миллионам! Каждая третья семья в Анатолии потеряла сына, а каждая третья женщина осталась вдовой. При этом большая часть погибших – это студенты вузов и колледжей, преимущественно медицинского факультета Стамбульского университета. По этой причине в 1915 году выпускников у факультета не было…
Таковы факты. И все же турки выстояли при Чанаккале, явив пример героизма для будущих поколений.
Выставка впечатляет. Батальные сцены сменяют мирные, а преобладают все же милосердные: оказание помощи раненому врагу, транспортировка раненых, кормление контуженного с ложечки. И особо запоминающаяся – солдат несет своего товарища на руках (хотя это фотография памятника).
Судя по характеру выставки, турки могут гордиться результатами Дарданельской (Галлипольской) операции. Так, возможно, и рождается героический эпос.

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