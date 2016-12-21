​О достижениях и перспективах

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Многие политики, экономисты и бизнесмены с гордостью называют этот вуз альма-матер. Лучший экономический вуз страны за годы независимости подготовил и продолжает воспитывать высококвалифицированных специалистов, которые вносят неоценимый вклад в укрепление Казахстана.

Ректор Университета Нархоз профессор Кшиштоф Рыбиньски, приветствуя участников и гостей встречи, напомнил, что в прошлом ключевым фактором развития были ресурсы от продажи нефти.

– В следующие 25 лет ключевым фактором станет молодое образованное поколение казахстанцев, – уверен он. – И у них должно быть хорошее качественное образование. Для этого наш вуз полностью поменял программы, по которым готовим студентов, чтобы они умели и знали, владели компетенциями, которые востребованы не только в Казахстане, но и на международном рынке труда.

На конференции, прошедшей в формате дискуссионной панели, обсудили перспективы сотрудничества с соседними странами, а также глобальные тенденции, которые влияют на экономику Казахстана. Эксперты при этом отмечали: мало показывать высокие темпы роста, нужно, чтобы он стал устойчивым и стабильным. Ярким подтверждением успешного формирования предпринимательства и бизнес-среды они назвали презентацию экономических проектов студентов Нархоза, которые были подготовлены под руководством менторов бизнес-инкубатора МOST. Студенты, как и все участники встречи, с интересом слушали выступления экспертов в области экономики, образования и науки. И делились мнениями касательно перспектив развития в этих сферах.

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