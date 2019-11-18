​О дружбе, любви, самолетах...

Таша Нойер

Первую серию сериала, снятого при содействии Министерства информации и общественного развития и Минобороны, его создатели продемонстрировали в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК наиболее пристрастным зрителям – самим летчикам.

Как отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, старт дан действительно замечательному телевизионному проекту.

– Я уверен, что он станет хорошим инструментом в идеологической подготовке, будет пропагандировать такие важные ценности нашего общества, как дружба, патриотизм, уважение к старшим и преемственность поколений... Очень надеюсь на творческий успех этого фильма, – подчеркнул министр и пожелал новых высот съемочной группе.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев в свою очередь подчерк­нул: сериал поможет развеять стереотип, что военнослужащие зря занимаются боевой подготовкой в мирное время.

– Одна из сложностей военной службы состоит как раз в том, что необходимо и в мирное время оставаться начеку, быть готовыми в любой момент по сигналу выйти на выполнение поставленной задачи, – добавил министр. – Со своей стороны военнослужащие, командиры авиа­ционной базы, где проходили съемки, постарались создать максимально комфортные условия для работы творческой группы.

Продюсер сериала Максим Акбаров поблагодарил МИОР и МО, съемочную группу и зрителей за оказанное доверие и поддерж­ку, а позже преподнес министрам кинохлопушки, которые оба месяца принимали участие в съемочном процессе.

Режиссер сериала Дархан Толегенов рассказал, что «Дала қырандары» – это военно-пат­риотическая драма о летчиках, которые хотят стать лучшими в своем деле. В центре сюжета – молодые офицеры-летчики Берик, Канат, Ерлан и Мадина, полные готовности и решимости посвятить свою жизнь военной службе и защите Родины.

У каждого из героев своя судьба, свои проблемы, но общие испытания. Они встречаются в центре переподготовки летчиков в спецчасти, где им придется пройти жесткий отбор, чтобы по окончании конкурса попасть в элитную летную группу.

– Съемки проходили в Талдыкоргане. Самое сложное – снимать боевую технику, так как такого опыта до этого не имелось. Мы поднимали самолет С-295 и снимали истребители с воздуха. Это было круто. Актеров в кабины, конечно, сажать не разрешали, и мы крепили камеры на реальных летчиков – они ведь все равно в масках. Потом просто снимали самих актеров в стоящем самолете, подкладывая фон, – поделился секретами режиссер.

Вкратце он назвал проект «Кино о дружбе, о любви и самолетах».

По его мнению, молодые актеры, сыгравшие главные роли, справились со своей задачей на «отлично». Помогли и консультации профессиональных летчиков. Правда, никто из актерского сос­тава летать не научился…

– Полтора месяца жить в казарме, питаться «военной» пищей, соблюдать режим, наравне с мужчинами бегать мне, как единственной девушке, было сложно. Физически, порой и морально. Но мы получили огромный опыт, – рассказала актриса Фариза Ескермес, исполнившая роль летчицы Мадины.

Сериал будет транслироваться на казахском языке с 25 ноября на телеканале «Хабар».

