Проблемная зона О фермере бедном замолвите слово 17 мая 2022 г. 1:38 Асель Мухамед-Амин В орбиту судебных тяжб втянули простого фермера из Акмолинской области. Глава крестьянского хозяйства «Даулет» Даулет Амрин являлся участником товарищества с ограниченной ответственностью «ПКФ Новоникольское». В 2016 году на основании решения общего собрания он вышел из состава участников ТОО с условием последующего выдела ему земельной доли – порядка 131 га из земельного участка общей площадью 22 280 га в Новоникольском сельском округе Сандыктауского района. На протяжении ряда лет он пытался получить в пользование земельный участок, пройдя через настоящую бюрократическую Голгофу, пока в итоге не добился своего. Вначале акимат района всячески препятствовал фермеру, мотивируя свои отказы тем, что при выделе земли необходимо письменное согласие банка. После судебных разбирательств в июле 2021 года Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области выносит решение признать незаконным отказ акима Сандыктауского района от 18 марта 2021 года, обязав его устранить допущенные нарушения. Однако в ноябре 2021-го местный уполномоченный орган вновь отказал КХ «Даулет» в предоставлении земельного участка. 13 января текущего года решением уже Специализированного межрайонного административного суда Акмолинской области постановление акимата Сандыктауского района об отказе в предоставлении КХ «Даулет» права землепользования признано незаконным. И вот здесь на арену вдруг выступили представители АО «Евразийский банк», которые обратились в суд о признании недействительным вышеуказанного договора временного возмездного землепользования. Свой иск они мотивировали тем, что земельный участок, из которого выделена земля фермеру, находится в залоге, и банк своего согласия на выдел не давал. (Позднее банк передал право требования по договору залога ТОО «Коллекторское агентство «Big Finance»). В своих требованиях они ссылались на пункт 3 статьи 101 Земельного кодекса, который гласит, что «граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участки, в том числе права на условные земельные доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производственные кооперативы, при выходе из состава участников (членов) для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства имеют право по решению общего собрания участников (членов) на выдел (раздел) в натуре доли или пая, включая земельный участок, либо на выплату стоимости доли или пая. При этом выдел земельного участка из состава земель сельскохозяйственной организации, находящихся в залоге, допускается с согласия залогодержателя или с обязательствами, обеспеченными залогом в отношении земельного участка на момент выдела». Между тем, как следует из материалов дела, выдел земельного участка фермеру был произведен самим залогодателем и, как мы помним, на основании решения общего собрания участников ТОО «ПКФ Новоникольское». Указанное решение общего собрания не оспаривалось и не признано недействительным. – Несмотря на неоднократные отказы со стороны местного уполномоченного органа крестьянскому хозяйству «Даулет», правовая оценка законности предоставления земельного участка дана решениями не одной судебной инстанции. Также установлено, что КХ «Даулет» неоднократно обращалось в банк с письменными заявлениями о намерении выдела земельного участка с обязательствами, обеспеченными залогом, в частности, о предоставлении расчета суммы обременения выделенного земельного участка. Однако фининститут на каждое письменное обращение фермера рекомендовал ему обратиться в ТОО «ПКФ Новоникольское». Злоупотребляя правом залогодержателя, банк не предоставил фермеру расчет суммы обременения для возможности выдела земельного участка с соответствующими обязательствами, – комментирует эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению адмбарьеров региональной палаты Гульден Сахаева. В суде служители Фемиды учли все приведенные доводы, отметив, что, согласно Гражданскому кодексу, граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели – правила деловой этики. – Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. В связи с чем в силу части 2 статьи 76 ГПК вышеуказанными решениями разных судебных инстанций установлена незаконность отказа КХ «Даулет» в предоставлении права землепользования на спорный земельный участок. Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска, – подчеркнул судья Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области Мади Бекенов.