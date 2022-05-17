О фермере бедном замолвите слово

В орбиту судебных тяжб втянули простого фермера из Акмолинской области.

Глава крестьянского хозяйства «Даулет» Даулет Амрин являлся участником товарищества с ограниченной ответствен­ностью «ПКФ Новоникольское». В 2016 году на основании решения общего собрания он вышел из состава участников ТОО с условием последующего выдела ему земельной доли – порядка 131 га из земельного участка общей площадью 22 280 га в Новоникольском сельском округе Сандыктауского района.

На протяжении ряда лет он пытался получить в пользование земельный участок, пройдя через настоящую бюрократичес­кую Голгофу, пока в итоге не добился своего. Вначале акимат района всячески препятствовал фермеру, мотивируя свои отказы тем, что при выделе земли необходимо письменное согласие банка. После судебных разбирательств в июле 2021 года Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области выносит решение признать незаконным отказ акима Сандыктауского района от 18 марта 2021 года, обязав его устранить допущенные нарушения. Однако в нояб­ре 2021-го местный уполномоченный орган вновь отказал КХ «Даулет» в предоставлении земельного участка.

13 января текущего года решением уже Специализированного межрайонного административного суда Акмолинской области постановление акимата Сандыктауского района об отказе в предоставлении КХ «Дау­лет» права землепользования признано незаконным. И вот здесь на арену вдруг высту­пили представители АО «Евразийский банк», которые обратились в суд о признании недействительным вышеуказанного договора временного возмездного землепользования. Свой иск они мотивировали тем, что земельный участок, из которого выделена земля фермеру, находится в залоге, и банк своего согласия на выдел не давал. (Позднее банк передал право требования по договору залога ТОО «Коллекторское агентство «Big Finance»).

В своих требованиях они ссылались на пункт 3 статьи 101 Земельного кодекса, который гласит, что «граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участки, в том чис­ле права на условные земельные доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производственные кооперативы, при выходе из состава участников (членов) для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства имеют право по решению общего собрания участников (членов) на выдел (раздел) в натуре доли или пая, включая земельный участок, либо на выплату стоимости доли или пая. При этом выдел земельного участка из состава земель сельскохозяйственной организации, находящихся в залоге, допускается с согласия залогодержателя или с обязательствами, обеспеченными залогом в отношении земельного участка на момент выдела».

Между тем, как следует из материалов дела, выдел земельного участка фермеру был произведен самим залогодателем и, как мы помним, на основании решения общего соб­рания участников ТОО «ПКФ Новоникольское». Указанное решение общего собрания не оспаривалось и не признано недействительным.

– Несмотря на неоднократные отказы со стороны местного уполномоченного органа крестьян­скому хозяйству «Даулет», правовая оценка законности предоставления земельного участка дана решениями не одной судебной инстанции. Также установлено, что КХ «Даулет» неоднократно обращалось в банк с письменными заявлениями о намерении выдела земельного участка с обязательствами, обеспеченными залогом, в частности, о предоставлении расчета суммы обременения выделенного земельного участка. Однако фининститут на каждое письменное обращение фермера рекомендовал ему обратиться в ТОО «ПКФ Новоникольское». Злоупотребляя правом залогодержателя, банк не предоставил фермеру расчет суммы обременения для возможности выдела земельного участка с соответствующими обязательствами, – комментирует эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению адмбарьеров региональной палаты Гульден Сахаева.

В суде служители Фемиды учли все приведенные доводы, отметив, что, согласно Граж­данскому кодексу, граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащие­ся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели – правила деловой этики.

– Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупот­ребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его наз­начением. В связи с чем в силу части 2 статьи 76 ГПК выше­указанными решениями разных судебных инстанций установлена незаконность отказа КХ «Даулет» в предоставлении права землепользования на спорный земельный участок. Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска, – подчеркнул судья Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области Мади Бекенов.