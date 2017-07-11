«О героях былых времен…»

В семье Абдраша Назарбекова говорить о войне было не принято. Точнее, глава большой семьи, в которой росли 8 детей, запрещал даже произносить слово «война». Неудивительно, что фронтовик никогда не делился своими воспоминаниями с родными и близкими, лелея мечту после выхода на пенсию отправиться в Подольский военный архив, чтобы написать книгу воспоминаний о своем боевом пути в составе Северо-Западного и Прибалтийского фронтов. Не успел.

– Папа ушел от нас, год не дожив до пенсии, – рассказывает Жамал Назарбекова, дочь фронтовика. – Конечно, на состоянии его здоровья сказалось серьезное фронтовое ранение в живот, из-за которого ему пришлось демобилизоваться за четыре месяца до окончания войны. При этом он старался никогда не жаловаться на свое здоровье. На шее и правой ноге у него на всю жизнь остались осколки, которыми мы, будучи маленькими детьми, игрались, нащупывая их под кожей. Папа разрешал это делать, но на корню пресекал все расспросы о войне.

Абдраш Назарбеков вырос в отделении Ленина совхоза «Карас­панский» Бугунского района. Из 14 детей, родившихся в крестьянской семье, выжить удалось только ему одному. Отец Абдраша был неграмотный, поэтому страстно мечтал выучить своего сына, дать ему хорошее образование и нужную людям профессию. В 1939 году, после окончания 9-го класса, Бейдалы отвез своего единственного наследника с племянником Калдыбеком учиться в Чимкент. Особого выбора учебных заведений не было. Юноши успешно сдали экзамены и поступили в педагогическое училище. Бейдалы каждый выходной, собрав курт, сушеное мясо, айран, хлеб и немножко денег, ехал в город, чтобы обеспечить парней едой на предстоящую неделю. И непременно сходить с ними в кино или театр, который в то время уже работал в Чимкенте.

Выпуск в педагогическом училище практически совпал по времени с началом Великой Отечественной войны. Молодого специалиста направили на работу учителем казахского языка и литературы в начальную школу им. Амангельды. Он мог не пойти на фронт, имея бронь, но сам настоял на призыве, неоднократно обращался в военкомат, не желая отсиживаться в тылу в то время, как вся страна полыхает в огне войны. Такая настойчивость дала результат. В августе 1942 года молодого учителя призвали на службу. Но на фронт он попал не сразу. 19 августа 1942 года его зачислили в курсанты учебной части, где он на протяжении поч­ти четырех месяцев совершенствовал боевую и физическую подготовку.

Новый 1943 год Абдраш Назарбеков встречал на Северо-Западном фронте, на себе проверив смысл поговорки, утверждающей «тяжело в ученье – легко в бою». Более полугода командовал стрелковым взводом 161-й стрелковой полковой гвардии. Первой боевой наградой казахстанца стал орден Красной Звезды. Так командование оценило его вклад в оборону страны, личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск.

В семейном архиве Абдраша Назарбекова не осталось ни одной фотографии военных лет. Только военный билет и боевые награды. Они были ему все дороги, но особо фронтовик гордился орденом Александра Невского. Записи в военном билете позволяют проследить фронтовой путь участника войны. Здесь указана и дата призыва, и повышение по службе, и награды. Есть информация о присвоении воинских званий. Судя по записи в военном билете, по мере продвижения советских войск на запад Абдраш Назарбеков служил командиром роты, затем штрафной роты 1-й и 3-й Ударной армии на Прибалтийском фронте. В состав штрафной роты входили в основном бойцы, привлекавшиеся к уголовной ответственности. Большинство из них были неграмотными. Чтобы командовать таким контингентом и проводить воспитательную работу с бойцами, требовался честный и верно служащий Родине командир, прошедший не только специальную проверку, но и испытания в боях. Абдраш, имеющий среднее специальное педагогическое образование и награжденный орденом Красной Звезды, подходил на эту роль как никто другой.

Предложившие его на этот пост военные начальники не ошиб­лись. Вскоре после назначения командир роты в очередной раз отличился в боях, сумев спланировать внезапное, смелое и стремительное нападение на врага, позволившее нанести крупное поражение. При этом потери личного состава роты были минимальные. Родина оценила этот подвиг молодого командира, и тогда на груди храброго солдата засиял орден Александра Невского.

В августе 1944 года Абдрашу Назарбекову присвоили звание старшего лейтенанта. Вскоре после этого он получил серьезное ранение. Осколки снаряда буквально изрешетили молодого командира в одном из ожесточенных боев на территории Прибалтики. Солдаты не бросили своего командира и под пулями вынесли с поля боя, спасая тем самым его жизнь. Фронтовик попал в гос­питаль № 1324, базировавшийся в городе Молотове.

– Это единственное письмо отца с фронта, которое сохранилось, – Жамал Назарбекова бережно разворачивает пожелтевший от времени лист бумаги. – По штемпелю видно, что отправил его отец в 1944 году. На треугольнике указал не только номер госпиталя, но и отделения, и даже палаты, в которой лечился. Это письмо он адресовал своему близкому родственнику – Анарбеку Иманалиеву, потому что его отец, а мой дед Бейдалы, был неграмотным и все равно не смог бы его прочесть. В письме папа интересуется, как поживают родители, как здоровье родственников – Иманали, Ануарбека, Жетписбая, Султана, Дарыколь. Сообщает, что идет на поправку. А еще спрашивает, дошли ли до семьи деньги, которые он отправил. Как военный офицер, он получал заработную плату и пересылал деньги, видимо, решив поддержать таким способом родителей.

...На исходе зимы 1945 года Абдраш Назарбеков вернулся с фронта в родной аул. Его комиссовали по состоянию здоровья. Сам же он надеялся после поправки снова вернуться на фронт, да и вообще планировал связать свою дальнейшую жизнь с армией. Отец Бейдалы об этом и слышать ничего не хотел, запретив сыну даже думать о воинской службе. В местном военкомате фронтовику предложили преподавать начальную военную подготовку в средней школе им. С. М. Кирова в Арыси. Спустя полтора года его назначили директором школы-интерната.

Заочно Абдраш Назарбеков окончил исторический факультет пединститута, работал учителем истории, директором школы-интерната им. Н. Гоголя. Общий педагогический стаж отличника народного просвещения Казахской ССР составляет 37 лет. Постановлением Правительства Шымкентской общей средней школе № 87 присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны Абдраша Назарбекова.

Во дворе школы установлен бюст, а в школе оформлен уголок, знакомящий учеников и педагогов с боевой и трудовой биографией солдата Победы. Жизненный путь аксакала служит примером для патриотического воспитания подрастающего поколения. Именем фронтовика названа и одна из улиц в микрорайоне «Северо-Запад» Абайского района областного центра. Высечено его имя и на гранитной плите обелиска Славы, который увековечивает фамилии порядка 140 тыс. уроженцев Южного Казахстана, отправившихся на фронт, чтобы отстоять мир и независимость большой страны.