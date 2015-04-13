О героях былых времен

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Тема подвига и героизма стала лейтмотивом фестиваля. Его самобытность в том, что почти весь репертуар участников был построен на национальной драматургии. На сцене областного театра драмы им. Т. Ахтанова зрители увидели спектакли, поставленные по классическим и современным произведениям. В фестивале участвовали 17 коллективов, 13 из них имеют звание «народный», 3 – любительских, 1 – молодежный.
На праздник театрального искусства приехали актеры из Казталовского района Западно-Казахстанской области, Аральского, Сырдарьинского районов Кызылординской области, Индерского района Атырауской, Мунайлинского района Мангистауской области, а также Иргизского, Шалкарского, Хромтауского, Айтекебийского, Алгинского, Мугалжарского, Байганинского, Уилского районов Актюбинской области. В первый день были представлены 8 постановок (продолжительность – 30–45 минут) военной и патриотической тематики, во второй – 9. Также состоялся смотр-конкурс спектаклей, мастер-классы, семинары для актеров и режиссеров. Постановки оценивало жюри под председательством Алмата Шахатова – руководителя Алматинского театра «Керемет», преподавателя академии «Шабыт», вместе с ним работали деятели культуры и искусства, актеры, режиссеры.
По словам организаторов, а это областной Дом народного творчества при поддержке областного управления культуры, архивов и документации, театральный фестиваль проводится вот уже 21-й год. За это время он стал масштабным проектом и частью культурной жизни области. Сегодня даже в дальних районах успешно действуют самодеятельные народные театры, и фестиваль для них является своеобразной площадкой для укрепления творческих связей, обмена опытом.
Фестиваль проходил в нескольких номинациях, победителям вручены дипломы и ценные призы. Первого места удостоен коллектив Аральского народного театра из Кызылординской области. Обладателем Гран-при стала творческая труппа Шалкарского народного театра Актюбинской области за постановку на казахском языке лирической драмы «Бұлбұлдар түні» по произведению писателя Валентина Ежова. Жюри оценило постановку, режиссуру, хорошее актерское мастерство. По словам режиссера театра Айгуль Мутовой, это история о войне, необычной любви советского солдата и немецкой девушки на освобожденной от фашистов Германии. Главные роли сыграли Самал Талгаткызы – библиотекарь по профессии и Аслан Лекеров – госслужащий. Всего же в спектакле задействовано 10 актеров.

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