О героях прошлого и настоящего

В Библиотеке Елбасы открылась выставка «Воины Великой степи».

Экспозиция является продолжением проекта «Казахстанский путь» и посвящена 30-летию создания Вооруженных сил Республики Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны – Хиуаз Доспановой, Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой.

На выставке представлены историчес­кие и культурные артефакты, отражающие многовековую историю ратных подвигов казахских воинов. Главная задача выставки – сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия будущим поколениям.

– 7 мая 1992 года Первый Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась, стала опорой и главным гарантом независимости и целостности нашего государства. В условиях же глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно возрас­тает. В настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа Вооруженных сил Казахстана, направленная на их дальнейшую модернизацию и перевооружение, – сказал на открытии выставки директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Бакытжан Темирболат.

Материалы из собрания библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной безопаснос­ти, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности сквозь призму создания современных вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего.

– Спасибо представителям Биб­лиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных вооруженных сил. Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине у молодежи, – отметил Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант ВС РК Бахытжан Ертаев.

Выставка включает в себя три раздела: «Роль и место батыров в истории казахской государственности» представляет славных героев того времени, имена которых высечены в веках, а подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди них батыры Богенбай, Кабанбай, Райымбек, Отеген, Наурызбай.

Во втором разделе – «Герои Великой Отечественной войны» – рассказывается о том тяжелом испытании, каким для всех граждан Советского Союза явилась война, и тех людях, что навсегда останутся в народной памяти как великие герои: Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова.

Важные экспонаты в разделе, посвященном Вооруженным силам РК, – подписанные Первым Президентом РК указы от 7 мая 1992 года о преобразовании Государственного комитета обороны в Министерство обороны РК и о создании Вооруженных сил РК.