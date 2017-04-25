​О гибридных войнах и солдатском пайке

О том, как обстоят дела в казахстанской армии, депутатам доложил министр обороны Сакен Жасузаков. Прежде всего он сообщил, что общая укомплектованность Вооруженных сил Казахстана составляет 93 процента. Также министр обороны отметил, что ежегодно увеличивается призыв на две тысячи граждан. А для организации профилактической работы, повышения качества профессионального и психологического отбора кандидатов на военную службу и работу с военнослужащими в армии был введен институт психологов.

Еще одно любопытное ново­введение на стадии подготовки – боевой робот. Его разработку уже начал один из отечественных НИИ. Есть хорошая новость и для журналистов – Министерство обороны (МО) намерено возродить институт военной журналистики.

Есть и повод для тревоги у министра. Он посетовал, что оборонная сфера, скорее всего, будет испытывать недофинансирование. Ежегодно ведомство по доктрине финансируется в пределах одного процента от ВВП. Однако, по его словам, если на 2016 год министерству выделялось от 0,95 до 0,98 процента, то на 2018–2020 годы было определено от 0,73 до 0,62 процента.

– Государством выделяются значительные финансы, но денежные средства не просто расходуются на нужды армии, часть из них возвращает­ся в бюджет в виде 19 миллиардов тенге налогов, более 50 процентов бюджета направляется в экономику страны через предприятия оборонно-промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. Кроме того, обеспечивается занятость населения, свыше 80 тысяч рабочих мест занято по стране, – сказал Сакен Жасузаков, выразив опасение, что недофинансирование может повлечь за собой неполучение нового вооружения, военной техники, подготовки войск.

Между тем вопрос-констатация депутата Омархана Оксикбаева несколько смазал пессимистичные прогнозы министра. Он напомнил, что в МО была выявлена недостача в… 15 млрд тенге. И без них как-то министерство выжило. Как она могла образоваться в таком огромном эквиваленте, поинтересовался депутат.

Министр Сакен Жасузаков со справедливостью вопроса согласился. Действительно, была выявлена недостача этой суммы. Сейчас ведомство подало в суд на лиц, «благодаря» которым она образовалась. На сегодня уже более 40 человек осуждено…

– В суд подано более 800 исков, 90 процентов удовлетворено астанинским судом. Эти средства уже возвращаются. По 12 из 15 миллиардов имеются судебные решения. Материалы находятся в производстве. К виновным лицам принимаются меры, – рассказал глава МО.

Тему пятнадцатимиллиард­ной недостачи продолжил вице-спикер Владимир Божко. Да, хозяйство Министерства обороны хлопотное. Но данные, указанные в отчете Счетного комитета, просто шокируют своими масштабами. Посему, отметил вице-спикер, нужно проявлять жесткость в их оценке.

В ходе правчаса мажилисмен Саутбек Абдрахманов поинтересовался у министра, какая работа проводится по патрио­тическому воспитанию призывников и военно­служащих.

По словам министра, ведомство проводит постоянную работу по выявлению военнослужащих, подверженных различным радикаль­но-религиозным течениям. Он сообщил, что во время набора в армию новобранцев в военко­матах работают психо­логи.

– Только после тщательного рассмотрения мы призываем в армию. В батальонах тоже есть психологи. Мы ввели должность офицера по идеологической работе. Он проводит работу с личным составом. Из 300 человек в батальоне, возможно, бывает два-три таких человека. С этими солдатами работают... Солдаты призываются в армию на год. Этот год они проводят в казарме и на военных учениях. На другое времени нет. На данный момент в рядах Вооруженных сил нет солдат, которые вызывали бы опасения, – заверил депутатов Сакен Жасузаков.

И в целом, как отметил министр, в рядах Вооруженных сил проводится профилактика суицидов и религиозного экстремизма. Неплохо зарекомендовала себя в войсках система взаимопарного контроля «Жауынгер­лік дос», когда у каждого военнослужащего есть напарник, некое доверенное лицо, с которым можно поделиться и рассказать о своих проблемах.

– Уже есть определенные результаты в этом направлении, – сказал Сакен Жасузаков.

В ходе заседания депутаты выразили озабоченность защищенностью главного города страны – Астаны. По информации Сакена Жасузакова, Минобороны РК переоснащает систему ПВО для защиты столицы.

– На сегодня мы от Российской Федерации получили пять комп­лектов дивизионов С-300, которые в конце этого года поставим на боевое дежурство, и система объектов противовоздуш­ной обороны будет практически решена, – пообещал министр.

Депутат Альберт Рау весьма удивлен стоимостью пайка казахстанского солдата – 1 225 тенге. Эту цену депутат увидел на организованной в рамках правчаса выставке. Но, как выяснилось, на солдатский стол попадает еда, стоимость которой значительно ниже. А проблема кроется в прорехах в процедуре проведения конкурсов на обеспечение питанием солдат.

– Когда начинаем проводить конкурсы и другие мероприятия, то выигрывают знаете кто? Те, кто демпинговал, продавал товары по заниженным ценам по 800–900 тенге. Почему они так делают? Потому что в цену не заложены расходы этих компаний, около 15 процентов. Если бы эти вопросы были решены, то на стол солдата бы ложились все эти 1 225 тенге, – пояснил министр.

Этот факт возмутил депутатов, ибо война войной, а обед для солдата по расписанию и в полной мере.

– Нам надо в закон о государст­венных закупках внести изменения, чтобы никто не демпинговал на стоимости продуктов. Или же вносить ежегодные изменения в зависимости от цен этого пайка, или не позволять никому, снижая цены, забирать их со стола военнослужащего, – предложил Владимир Божко.

Обобщил видение депутатского корпуса текущей ситуации в ВС РК председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. Как уже было сказано, актуальной сегодня становится задача подготовки квалифицированных специалистов в сфере противодействия гибридным войнам, включающим в себя как усовершенствованную военную тактику и методы, так и кибервойны, информационные, скрытые операции и другие нестандартные методы ведения военных действий, а также поддержку протестных групп населения.

Во-вторых, важной задачей является увеличение казах­станского содержания в поставках вооружения, снаряжения и техники Вооруженным силам. При этом актуальным является обеспечение предприятий долгосрочными контрактами.

Необходимо усиливать работу и по соцзащите военнослужащих, в частности, решать их жилищные вопросы. Также в законах страны есть ряд пробелов, которые ущемляют права некоторых категорий военнослужащих. В частности, военные, которые на 1 января 2013 года имели стаж от 10 до 15 лет, не имеют права на получение компенсации за аренду жилья, в то время как военнослужащие с меньшим стажем такое право имеют. Эти пробелы нужно устранить.

И еще одну проблему поднял Маулен Ашимбаев. В силу разных субъективных причин и зачастую халатного отношения к своим обязанностям начальников и командиров нередки факты гибели военнослужащих в мирное время. Все помнят трагический случай, произошедший 17 февраля этого года в ущелье Коксай Жамбылской области, когда в результате схода лавины погибли семеро военнослужащих горно-егерского полка. В предыдущие годы также имели место трагические случаи в казахстанской армии.

– Все это говорит о том, что у нас до сих пор не налажена системная работа по предупреждению и профилактике подобных ситуаций, – отметил мажилисмен.

Подведя итоги заседания, вице-спикер Владимир Божко отметил, что сегодня требует большего усиления работа по скоординированному взаимодействию Министерства обороны, других силовых органов с Министерством по оборонной и аэрокосмической промышленности, Минэкономики, МИРом и другими. Необходимо исключить факты передачи полномочий министерства своим производственным госучреждениям, что является нарушением законов «Об административных процедурах» и «О Правительстве», а также Указа Президента по разграничению полномочий между уровнями госуправления. По-прежнему актуальна борьба с коррупцией, в том числе на высоком уровне. В 2016 году по сравнению с 2015-м количество коррупционных правонарушений увеличилось на 16%. Это, пожалуй, один из главых врагов армии...