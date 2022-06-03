О главном – о любви

Выставка Лейлы Махат About Love. Leyla проходит в эти дни в столичной галерее Forte Kulanshi Art Space.

В экспозиции, организованной АО «Fortebank» и Центром современного искусства Kulanshi при поддержке Евразийской академии искусств, представлены живописные и графические работы художника и галериста, доктора PhD Лейлы Махат.

Лучшая возможность для художника выразить свои чувства, поделиться ими с миром – сделать это при помощи своего творчест­ва. И Лейла Махат, известный состоявшийся художник, живописец и график с довольно узна­ваемым авторским почерком, представляет свои новые произведения, выстраивающиеся в многочастные серии. Их наполняют излюб­ленные художником образы – женщина, лошадь, степные пространства с холмами и облаками, тумары, балбалы, которые предстают как часть композиции или как самоценный символ.

По словам руководителя отдела Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева Анжелики Акилбековой, главным средством выразительности и передачи состояний для Лейлы Махат становится цвет – усиленный и энергичный, открытый и глубокий, с проработанными текстурами, мощными контрас­тами, цветовыми всполохами, он раскрывает широкую гамму эмоций и чувств.

– Реальность и вымысел, прошлое и настоящее сплетаются в произведениях Лейлы, выстраи­ваясь в индивидуальную художественную концепцию бытия. Так рождаются фантастические пейзажи, гипертрофированный цвет которых преобразует ланд­шафт в психоделические умозри­тельные пространства, – отмечает Анжелика Акилбекова.

Не зря выставка носит название «Про любовь. Лейла». События последних лет – времени, полного тревог, потерь и нестабильности, приводят к убеждению, что именно любовь и только любовь способна возродить к жизни и наполнить сердца верой, надеждой, созиданием. Автор выставки не раз говорила, что люди, не желая того, слишком много поглощают негатива, и только светлые чувства могут вернуть нас к самим себе.

– Мне кажется, все, что человек делает, должно быть объектом любви, иначе будет немножко нечестно по отношению как к профессии, так и к самому себе. Поэтому, когда делаю выставки, пишу картины или делаю графику, я, конечно же, люблю то, чем занимаюсь, – поделилась Лейла Махат.

Немало работ в экспозиции посвящено лошадям – сакральным для всех казахов грациозным животным, без которых жизнь народа представить просто невозможно. Особенно привлекает внимание серия картин под названием «Защита». По мнению Анжелики Акилбековой, конь всегда предстает на полотнах художника неимоверной красоты: это и динамика, и статика, в каждом движении, позе видно, насколько автор проникнута любовью к своей родине.

– Лошадь – неотъемлемая часть казахского быта, причем как тысячу, сто лет назад, так и сегодня. Я очень люблю лошадей. Более того, и мой муж родился в Год Лошади, и моя младшая дочь – наездница, поэтому у меня эти животные вызывают исключительно позитивные эмоции, – рассказала Лейла Махат.

Представлены на выставке также два вида графики: лино­гравюры последних лет и графические работы еще времен художественной школы, которые совсем недавно Лейла Болатовна нашла в родительской квартире. Посетители подолгу осматривают именно вторую часть, ведь всегда интересны именно ранние произведения уже состоявшегося художника… Большое внимание привлекает и состоящий из 40 частей полиптих «Молитва Лейлы», посвященный рукам. Идея этой масштабной работы пришла автору спонтанно.

– Я не верю в случайности и думаю, что все, что происходит в нашей жизни, всегда чем-то обусловлено. Когда мать хочет оградить своего ребенка, например, от падения, она делает жес­ты, которые, с одной стороны, кажутся бессмысленными, а с другой – очень о многом говорят. Для меня это было откровением, я наблюдала за собой, за своими подругами, сестрой и поняла, что эти жесты очень красивые, а потом села и просто начала рисовать руки, – рассказала Лейла Болатовна. – Их получилось 40 – это тоже произошло неожиданно, но мне кажется, не случайно, потому что 40 недель длится беременность у женщины, 40 дней ребенок приходит в себя для того, чтобы стать человеком, 40 дней душа умершего не прощается с нами, 40 лет – это рубеж зрелости...

Кстати, на выставке нет инсталляций, сохранена чистота линий, но присутствует множест­во визуальной и текстовой информации. Стенды с картинами превосходно дополняют стихи Лейлы Махат:

«Родится ли любовь после войны?

Останется ли разум

у Вселенной?

Запутанные линии судьбы

Расходятся в воде

Кровавой пеной.

Запомни, сын,

Разрушить легче,

чем построить…

И сожаление

Беспечнее любви.

Подумай, дочь,

Что приготовить утром

На завтрак миру?

Чтоб люди вспомнили

Все правила игры…»

– Важно оставить пространство зрителю для собственных эмоций и мыслей. Ведь я вкладываю в работу свои чувства, а ощущения у зрителя могут возникнуть совершенно другие. Надеюсь, каждый здесь найдет что-то свое, – отмечает Лейла Махат.

Особое место среди работ автора также занимают картины, посвященные небу: к примеру, диптихи «Небо», «Горы и облака».

– Лейла пишет о том, что ее волнует, чем она живет. Когда мы только познакомились, я не восприняла так тепло картины, на которых она изображала небо, а потом, когда съездила на Балхаш и увидела эти закаты своими глазами, поняла ее плавающие облака, открытый, глубокий цвет. У Лейлы нет перехода, «ложного» цвета, и так, на мой взгляд, срабатывает кинетическая память кочевников на монотонный, монохромный степной пейзаж, – рассуждает Анжелика Акилбекова.

Из представленных произведений взор притягивают также графические работы «Ужин», «Тишина», «Лето», картины «Плачущие камни», «Райские птицы», «Змея внутри тебя. Зеленый», «Будущее в прошлом», «Движение», «Степное дерево Туранга», работы из серий «Раскопки Зейнолла ага» и «Скифские поселения». Лейла Махат призналась: влияют на нее и художники, которых она «открывает».

– Все люди учатся друг у друга. Меня, например, многому на­учили дети – мои и те, которых обучаю. Причем делают они это все для меня совершенно неожи­данно, и я, взрослый человек, периодически задумываюсь: «А так можно было?» Помогают рассмотреть ситуацию с другой стороны, что делает твой кругозор шире и твою маневренность намного гибче. Художники как творческие люди иногда делают такие вещи, которые другой человек не может себе представить, и мы периодически друг друга удивляем и мотивируем, – отметила Лейла Махат.

К слову «вдохновение» автор выставки относится осторожно: для нее ожидание вдохновения – это, скорее, причина оправдать бездействие, да и вообще чего-то ждать Лейла Махат не привыкла, она человек активный.

– Когда выдается свободная минута, мне лучше что-то начинать делать, и за то время, которое я могла потратить на ожидание того же вдохновения, могу успеть выпустить какой-то продукт, причем неважно, будет ли это ужин, уроки с детьми или новая картина. Пресловутое вдохновение с нами всегда, и только исключительно от желания человека зависит, использовать его или нет. По сути, это открытие каналов: ты захочешь открыться – впитаешь в себя космос, энергию и начнешь что-то творить, создавать, а не захочешь – будешь сидеть и ждать вдохновения, – считает Лейла Махат.