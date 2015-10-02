О глобализации – «с высоты птичьего полета»

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
В ее работе приняли участие руководители бизнес-школ и университетов, представители бизнеса и госструктур, предприниматели, всего более 190 делегатов из 39 стран мира. Высокой чести провести такую глобальную встречу удостоился Almaty Management University (ранее – МАБ). Открывая форум, президент CEEMAN Даница Пург отметила значимость менеджмента и бизнес-образования в динамично развивающихся обществах:
– В условиях глобализации значение школ управления особенно возрастает. Они играют важную роль в решении местных задач. По сути, выступают двигателями местных изменений.
В рамках 23-й конференции CEEMAN при поддержке министерств образования и науки, по инвестициям и развитию была создана Казахстанская ассоциация развития менеджмента – Kazakhstan Association for Management Development (KAMAN). Ее целью стали повышение качества развития менеджмента, создание сети организаций для взаи­модействия в различных областях, обучение бизнесу и менеджменту. В том числе на английском языке.
В заключительный день форума университет организовал для участников экскурсию по достопримечательностям мегаполиса. Гости побывали на «Медеу», Шымбулаке и Коктобе, полюбовались архитектурой города. Затем участники с интересом ознакомились с историей старейшего частного вуза страны в инновационном музее вуза, посетили его библиотеку, зал судебных заседаний и прогулялись по бизнес-школе. Наибольшее впечатление на гостей произвел музей, технологиями которого особенно заинтересовались китайские делегаты.
Гала-ужин организаторы посвятили важной исторической теме – 550-летию Казахского ханства. Гости отмечали теплый прием Almaty Management University, радушие казах­станцев и выражали желание вновь вернуться.
– Мы впервые в Казах­стане и впечатлены вашей богатой историей, культурой, обычаями и кухней. Попробовали конское мясо и побывали в юрте. Увидеть все за один день – это потрясающе! Огромное спасибо! – поблагодарила от имени гостей участница из Словении Майя Видич.
Президент Almaty Ma­nagement University Асылбек Кожахметов, подводя итоги международной встречи, отметил:
– Радует, что CEEMAN видит в лице Казахстана и AlmaU серьезного партнера. На мой взгляд, одно из достижений 23-й конференции в том, что удалось привлечь к участию азиатский ме­неджмент и показать, что он имеет много преимуществ.
Кроме того, по словам А. Кожахметова, на конференции было много участников из Казахстана, которые увидели, что такое передовые образцы развития менеджмента, и смогли оценить, насколько полезен такой опыт.
– Сегодня мы посмотрели, образно говоря, с высоты птичьего полета, что у нас общего и каким образом каждый из нас может использовать опыт, которым так щедро делились участники конференции, – заключил президент AlmaU.

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