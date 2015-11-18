О готовности новой антикризисной программы объявил Масимов

Премьер-Министр Казахстана объявил о готовности антикризисной программы, подготовленной в связи с поручением Главы государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Антикризисная программа фактически уже готова, ее нужно адаптировать и принять. Это программа занятости с учетом действующих условий. Все решения, которые мы принимали: различные поручения 2014, 2015 годов – они будут консолидированы в единую антикризисную программу на 2016–2018 годы. И принятие сегодняшнего бюджета поможет принять ее", – сказал Карим Масимов в ходе пленарного заседания в Мажилисе Парламента.
Кроме того, глава Правительства объяснил различия между нынешней ситуацией в экономике и 2007–2009 годов.
"В чем отличие кризиса от 2007–2009 годов, который мы вместе проходили, от той экономической ситуации, в которой мы находимся сейчас? Глава государства очень четко сказал, что мы с вами переживаем период новой реальности. То есть это может быть даже не кризис в нашем обычном понимании, а экономическая реальность в мире изменилась. Нам, поскольку мы – экономика не такая большая, нужно адаптироваться к изменившимся экономическим условиям. Жить в этой новой реальности. Мы видим, что цены на основные экспортные товары из Казахстана на сырье, на нефть, на металлы, на другие товары, которые мы экспортируем, они достаточно снизились. Мы в своей экономической политике исходим из того, что это не краткосрочное падение", – отметил Масимов.
Напомним, сегодня в Акорде под председательством Главы государства прошло
расширенное заседание Правительства, в ходе которого Президент РК подчеркнул уровень
сокращения госрасходов.