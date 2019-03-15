​О хлебе насущном

Об этом вчера сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в ходе прошедшей на площадке Правительства пресс-конференции.

По словам главы ведомства, с конца прошлого и начала нынешнего года наблюдалось повышение цены на зерно – она достигала до 75 тыс. тенге за тонну.

– Это было связано со спросом на зерно на мировом рынке. С одной стороны, это хорошо для производителей зерна, потому что за счет высокой цены они имеют возможность закрыть свои кредиты, подготовиться к весенне-полевым работам, – пояс­нил глава ведомства.

Он также добавил, что проводимый на постоянной основе анализ цен показал, что за пос­ледние 2 недели цены на зерно 3-го класса снизились и составляют 65–67 тыс. тенге за тонну.

Что касается наличия зерна, то сейчас в стране его насчитывается 10,5 млн тонн, из них на хлебоприемных предприятиях – 3,7 млн тонн, на мукомольных предприятиях – 462 тыс. тонн и в хозяйствах – 6,3 млн тонн.

В частности, имеется 8,3 млн тонн пшеницы. Из них на продовольственные нужды – 690 тыс. тонн, на семена – 1,6 млн тонн, на промышленную переработку – 128 тыс. тонн. Также в планах экспортировать порядка 2,2 млн тонн.

По подсчетам специалистов, переходящий остаток при этом составляет 2,9 млн тонн, поэтому, по мнению Сапархана Омарова, говорить о том, что зерна у перерабатывающих предприятий не хватает, будет неправильно.

– Если говорить о цене на хлеб, то у нас два вида хлеба, на который ориентируемся, – из муки высшего и из муки первого сорта. К перечню социально значимых товаров потребления, по которым ведется мониторинг и регулирование, у нас как раз относится мука 1-го сорта. Сегодня цена, мы видим, находится в районе 75–78 тенге за булку. Мука высшего сорта – 134–142 тенге.

Затронул глава ведомства и вопрос цифровизации отрасли. По его словам, в прошлом году было принято решение о переводе всех зерновых расписок в электронный формат. Работает и электронная площадка торговли зерном, через которую проходят все сделки. Вчера последняя сделка зафиксирована в районе 64 тыс. тенге за тонну.