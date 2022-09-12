О качестве и рисках бюджета

Проект республиканского бюджета на 2023–2025 годы представлен в Мажилисе. Счетный комитет констатирует риски очередного срыва исполнения отдельных поручений Главы государства.

Депутаты же недоумевают – почему МЧС не трубило о сокращении бюджета чуть ли ни вдвое при ненадлежащем техническом вооружении структур спасательного ведомства? Аргументы о том, что в МЧС не знали, что в стране начнутся пожары, приняты не были: каждый год в стране наступает многоводная весна и пожароопасное лето. Для предсказания ЧС нужно быть не ясновидящим, а готовым их устранять во всеоружии.

Итак, каковы параметры предстоящего бюджета? С докладами по ним выступили вице-министр финансов Татьяна Савельева и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Представляя ключевые изменения бюджетного законодательства, Татьяна Савельева отметила, что в 2023 году расходы планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану этого года.

– Соотношение текущих расходов и расходов на развитие напрямую связано с большим акцентом на социальную сферу. Так, текущие расходы бюджета определены на уровне 19,4 трлн тенге, или 92,4% к общему объему расходов на следующий год. Объем бюджета развития планируется в сумме 1,6 трлн тенге, или 7,6% к общему объему расходов в 2022 году, – сообщила вице-министр.

Кроме того, в проекте нового бюджета структура расходов на трехлетний период изменилась. Практически по всем направлениям республиканского бюджета планируется снижение расходов администраторов бюджетных программ с увеличением общегосударственных расходов. Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется, пояснила вице-министр. По словам разработчика, на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,4 триллиона тенге в 2023 году с увеличением на 1,8 триллиона тенге к плану текущего года.

Выступая по проекту закона об объемах трансфертов общего характера на 2023–2025 годы, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что до­кумент направлен на реализацию поставленных Главой государства задач по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов с учетом особенностей регионов и уровня их экономической активности.

Как известно, согласно указу Президента Счетный комитет на проект закона о республиканском бюджете должен представить свое заключение по предварительной его оценке. Предварительный анализ бюджета представила член Счетного комитета Юлия Энгель. Она напомнила, что оценка проекта республиканского бюджета осуществляется по основным направлениям расходов уже шестой год подряд с тем, чтобы ответить на самые важные вопросы о том, насколько соблюден баланс между бюджетным и стратегичес­ким планированием, насколько гарантировано исполнение поручений руководства страны, преемственность и последовательность мер государственной поддержки, каковы прогнозируемые эффекты планируемых к реализации инвестиционных проектов.

– Нужно отметить, что качество планирования бюджета улучшается. Исключены планирование пулом и бессистемное распыление средств Национального фонда. Максимально отходим от внешнего заимствования, тем самым снижаем финансовые и валютные риски, – сказала Юлия Энгель.

Итак, значительно расширена аналитическая часть к проекту бюджета, и это, подчеркнула член Счетного комитета, очень хорошо, потому что наглядно показывает, что есть понимание у Правительства в реализации тех или иных нап­равлений. Прослеживаются четкие приоритеты заявляемых к финансированию расходов. В прошлые годы это вызывало критику со стороны высшего органа государственного аудита, и в текущем году с участием Министерства национальной экономики, Министерства финансов все эти вопросы фактически сняты.

Бюджет развития на 2023 год снижен до 8% к объему бюджета, к 2022 году – почти на 40%.

– Мы начинаем планировать от реальных потребностей и возможностей. Оценено 11 направлений, по которым сделаны следующие выводы: на 90% бюджет ориентирован на достижение показателей результатов документов системы госпланирования, исполнения Посланий, поручений Главы государства. На 99 % отмечено наличие необходимой нормативной методологической базы, позволяющей обеспечить законность и достаточность определения объемов средств для реализации проектов и достижения результатов, – констатировала Юлия Энгель.

Между тем отмечены и отдельные риски удорожания бюджетных инвестиционных проектов.

– Только по развитию системы газоснабжения 23% таких проектов будет заявлено к удорожанию по нашим оценкам. Установлено очередное затягивание сроков реализации проектов по водообеспечению, даже тогда, когда бюджетные средства выделяются в полном объеме. Есть единичный случай при планировании Бюджета инвестиционного проекта (БИП) без или с учетом устаревших проектных решений, то есть с отсутствием актуальной проектно-сметной документации. Это имеет место при реализации поручения Главы государства по обеспечению питьевой водой в сельских населенных пунктах, – отметила член Счетного комитета.

Есть риски очередного срыва исполнения отдельных поручений Главы государства по обеспечению к 2025 году полного охвата населения чистой питьевой водой, что существенно не только для улучшения качества жизни населения, но и имеет отложенный негативный эффект для здоровья населения, экологии и сельского хозяйства. Отмечена важность обеспечения преемственности решений, гарантирующих полное финансирование уже начатых или ранее одобренных к реализации проектов.

– Нужно стремиться завершить ранее начатые проекты, а потом приступать к новым. Однако на 2023 год только по линии развития газотранспортной инфраструктуры не поддержаны расходы на продолжение пяти проектов. Аналогично по направлению развития дорог республиканского значения, где 19 новых проектов из 40, включенных в Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» со сроком завершения до 2025 года, в предстоящем плановом периоде не обеспечены соответствующим финансированием, – констатировала Юлия Энгель.

Между тем не только горизонты планирования ограничены в предстоящем бюджете, но и финансирование ряда важных направлений. Так, депутат Ерлан Смайлов заметил, что в проекте бюджета на 2023 год финансирование науки и образования снижено в два раза с 2,1% от ВВП в 2022 году до 1,0% в 2023 году, а финансирование здравоохранения в 2023 году составит 1,7% от ВВП, снизившись на 0,5% к 2022 году.

Как ответила вице-министр финансов Татьяна Савельева, снижение связано с передачей целевых трансфертов в базу местных бюджетов. Объем финансирования не уменьшился, утверждает вице-министр. Как выяснилось, снижение с 200 миллиардов до 120 миллиардов тенге за три года, почти в два раза, коснулось и системы ЧС. И это при том, как отметил депутат Дюсенбай Турганов, что даже судя по последним пожарам в Костанайской области, в каком плачевном состоянии находится материально-техничес­кая база МЧС.

По словам Татьяны Савельевой, такой подход нельзя назвать снижением, так как 120 млрд планируется выделить лишь в 2025 году, а в 2023 году на МЧС предусмотрено 200 миллиардов 908 миллионов тенге.

– В текущем году мы всему силовому блоку при уточнении бюджета увеличивали объем финансирования больше чем на 400 миллиардов тенге. Если сейчас смотреть на весь силовой блок в 2023 году, то снижения расходов нет. То есть мы постарались не только сохранить, а даже несколько увеличили расходы в целом по силовому блоку, – попыталась аргументировать вице-министр.

Однако предложенные пояснения депутатов не удовлетворили. Дания Еспаева привела слова главы МЧС о том, что сложившаяся аховая ситуация с материально-техническим обеспечением служб ЧС связана с тем, что это якобы Парламент не утверждает необходимый бюджет ведомства, что на самом деле противоречит истине, и попросила представителей МЧС поставить точку в этом вопросе и пояснить, почему ведомство не защищает свой бюджет.

Руководитель аппарата МЧС Ардак Тиес в своем ответе сослался на некие бюджетные лимиты, что вызвало возмущение депутатов.

– Если будем упираться в лимиты, в бумаги, мы можем всю страну угробить,– сказал депутат Дюсенбай Турганов.

Дания Еспаева поддержала коллегу, отметив, что случившаяся в Костане трагедия должна была заставить МЧС сделать выводы.

– Случилась трагедия. Я думала, что все-таки министерство подведет итоги и скажет, что да, у нас по материальному снабжению не было дофинансирования, что нам необходимы дополнительно оборудование, оснащение, и сегодня в Парламент они придут с готовым каким-то предложением. А что мы сейчас видим из ответа? Просто общие фразы, что лимиты были спущены, что в пределах лимита они пытаются это сделать. Но конкретики нет! – возмутилась Дания Еспаева.

И под занавес заседания Альберт Рау задал Минфину главный воп­рос казахстанской современности: сколько из расходной части мы потратим на обслуживание нашего государственного долга?

– Это первый вопрос. Второй подвопрос – летом опять 300 миллионов заняли у Всемирного банка. Дайте, пожалуйста, справку, на что заняли, – спросил депутат.

По информации вице-министра финансов Татьяны Савельевой, на обслуживание долга на 2023 год расходы заложены в размере 1 триллиона 759 миллиардов тенге. Рост, конечно, значительный, признала она, но есть два основных фактора роста.

– Во-первых, курс валют изменился. Во-вторых, удорожание стоимости заимствования связано с установленной ставкой Нацбанка. Это основные факторы. 300 миллионов, привлеченных у Всемирного бнка, направлены на финансирование дефицита бюджета в текущем году, – сказала она.