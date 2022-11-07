О качестве жизни

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге против уплотняющей застройки Алматы.

Мероприятие, организованное республиканским предвыборным штабом кандидата от ОСДП, состоялось на территории сквера на пересечении улиц Александра Пушкина и Шакарима Кудайбердыулы. Выступая на митинге, Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что проблема уплотнительной застройки сегодня стоит не только перед Астаной и Алматы – в том или ином виде она присутствует практически во всех городах Казахстана.

Накануне члены Общенацио­нальной социал-демократической партии также провели в поддержку своего кандидата в президенты на предстоящих 20 ноября выборах акцию «За спорт, за единение с природой», включающую в себя преодоление 842 ступенек по «лестнице здоровья» в урочище Медео. Организаторы выразили надежду, что их мероприятие поможет в популяризации знаковой достопримечательности Алматы, сделает ее центром притяжения для активного отдыха горожан.

В ходе марафона руководитель Алматинского филиала ОСДП Тазабек Самбетбай проинформировал участников об основных положениях предвыборной программы Нурлана Ауесбаева.