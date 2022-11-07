Свежий выпуск

О качестве жизни

​​​​​​​Айгуль Турысбекова

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге против уплотняющей застройки Алматы.

Мероприятие, организованное республиканским предвыборным штабом кандидата от ОСДП, состоялось на территории сквера на пересечении улиц Александра Пушкина и Шакарима Кудайбердыулы. Выступая на митинге, Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что проблема уплотнительной застройки сегодня стоит не только перед Астаной и Алматы – в том или ином виде она присутствует практически во всех городах Казахстана.

Накануне члены Общенацио­нальной социал-демократической партии также провели в поддержку своего кандидата в президенты на предстоящих 20 ноября выборах акцию «За спорт, за единение с природой», включающую в себя преодоление 842 ступенек по «лестнице здоровья» в урочище Медео. Организаторы выразили надежду, что их мероприятие поможет в популяризации знаковой достопримечательности Алматы, сделает ее центром притяжения для активного отдыха горожан.

В ходе марафона руководитель Алматинского филиала ОСДП Тазабек Самбетбай проинформировал участников об основных положениях предвыборной программы Нурлана Ауесбаева.

Популярное

Все
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
​​​​​​​Нужна гражданская активность
​​​​​​​Эстафета памяти
​​​​​​​Ждем битву фаворитов
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
Все условия для избирателей
​​​​​​​Двигатель экономического роста
«Золотой мост» дружбы
Образование для всех
Фермер и наука
Штабные встречи
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
За вклад в борьбу с COVID
О качестве жизни
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Слушать и слышать
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Ползучий и беззвучный враг
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Двигатель экономического роста
Свежий выпуск
«Золотой мост» дружбы
Свежий выпуск
Слушать и слышать
Свежий выпуск
Образование для всех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]