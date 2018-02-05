О кадровом кризисе патрульной службы Астаны рассказали в СЦК

Решить вопрос нехватки сотрудников в рядах столичной дорожно-патрульной службы начальник местной полицейской службы ДВД Астаны Бакытжан Малыбаев попытался на брифинге в Службе центральных коммуникаций, призвав через СМИ всех желающих вступать в ряды ДПС, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Хочу моментом воспользоваться и сказать, что в дорожно-патрульной службе Астаны 216 вакансий. Если будете распространять (сообщения с пресс-конференции – прим. автора), мы всех ждем. Если кандидат соответствует квалификационным требованиям, в возрасте не более 35 лет, житель нашего города или из другого региона, то через агентство госслужбы надо пройти все экзамены, потом военно-врачебную комиссию. И если будет соответствовать требованиям, будем принимать на работу", – обратился Бакытжан Малыбаев к представителям СМИ.
Он посетовал на то, что патрульным сегодня приходится заниматься и дорожной безопасностью, и обеспечивать порядок на улицах и во дворах.
"Сейчас у нас дорожной полиции нет, только дорожно-патрульная служба, которая занимается и семейными скандалами, и совместно с участковыми на выезды едет, и по поводу шума во дворах и шума в подъездах, на все это патрульная полиция реагирует", – объяснил начальник местной полицейской службы.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что сокращения численности сотрудников ДПС в Астане не предвидится, несмотря на установленные камеры видеонаблюдения.