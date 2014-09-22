О кадровых проблемах в театрах рассказал министр Мухамедиулы

Культура
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Асхат Ниязов
Фото с сайта bigpicture.ru
О кадровых проблемах в театрах рассказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в ходе "правительственного часа" в Мажилисе 22 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz. В девяти театрах страны, по его информации, нет главных режиссеров, есть случаи, когда  эту должность занимают люди, не имеющие соответствующего образования.  

"Имеются примеры, когда директор театра возлагает на себя обязанности художественного руководителя. И получается, что один человек является и директором, и художественным руководителем. Вы прекрасно знаете, что театр – это такая организация, которая требует тщательного подхода. У нас в республике, к сожалению, один человек выполняет обязанности сразу нескольких  должностей. Нужен грамотный подход к каждой должности. Это – наша проблема", – поведал Мухамедиулы депутатам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что репертуарной политикой театров займется специально созданное управление.

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