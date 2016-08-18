​О категориях – без категоричности

Речь шла о присвоении им категорий (высшей, 1 и 2), от которых зависит зарплата врачей и медсестер. Поводом для проведения форума медиков послужило письмо, поступившее в адрес ассоциации от Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития. В нем содержалась просьба к медицинской общественности страны дать конкретные предложения и изложить свое видение по изменению подходов при присвоении квалификационных категорий.

– Понимая важность этой задачи, мы разработали анкеты, которые направили во все регионы республики, – говорит вице-президент Нацио­нальной медицинской ассоциации Олег Зимарев. – Перед работниками медвузов, колледжей, медицинских НИИ, общественных медобъединений, практическими врачами и медсестрами ребром был поставлен ряд вопросов: нужна ли квалификационная категория, и если да, то кому делегировать эти права, имеет ли место взимание неформальных платежей при сдаче экзаменов в центрах оценки практичес­ких навыков, влияет ли сегодняшняя система присвоения категории на повышение знаний и уровня квалификации медработников?

Удивительно, но за четыре дня (с понедельника по четверг) поступили 1 032 заполненные анкеты. То, что медработники, несмотря на отпускной период, приняли такое активное участие (а на заседание приехали более 70 человек из разных уголков нашей страны), по мнению Олега Зимарева, говорит о том, что вопрос, связанный с присвоением квалификации, актуален для всех медработников.

Вопрос о необходимости пересмотра подходов к определению «квалификация медработников» поднимается уже не первый раз. Звучал он и на прошедшем в мае нынешнего года Первом съез­де независимых экспертов и медиаторов здравоохранения. Медики, принявшие участие в заседании Национальной медицинской ассоциации, одним из самых важных факторов улучшения качества медицинской помощи считают переход к международному опыту при определении квалификации медработников. А именно – делегирование права выдачи сертификатов с категориями медицинским ассоциациям. Об этом говорил и Президент еще в 2012 году. Обращаясь тогда к народу Казахстана с ежегодным Посланием, Глава государства аргументировал это тем, что тот, кто обучает, не может определять уровень знаний.

Напомним: сейчас выдачей сертификатов и определением квалификационной категории медработников занимаются в регионах подразделения ТОО, созданного при республиканском центре развития здравоохранения. Чтобы получить сертификат с категорией, врачам и медсестрам надо пройти у них обучение на платной основе. Следующий этап – сдача экзамена по практическим навыкам. Если не удастся сдать, то все идет по новому кругу – деньги нужно платить повторно. В среднем, с обучением и экзаменами, получение второй категории обходится молодому специалисту в 30 тыс. тенге. При этом центры, оснащенные дорогостоящими манекенами, купленными на средства Всемирного банка, являются монополистами по выдаче сертификатов с категориями.

Разумеется, это вызывает у медиков шквал негодования. На экзамен в эти центры попадают как высокопрофессиональные врачи, владеющие самыми современными навыками оперативного вмешательства, так и их молодые коллеги, только-только приступившие к самостоятельной работе. Часто там проверяются самые примитивные вещи. Например, оказание неотложной помощи при остановке дыхания или сердечной деятельности, наложение шин при травмах или умение читать электрокардиограмму. В нашей стране этими навыками должны владеть все выпускники медвузов и колледжей, а в цивилизованных странах – даже парамедики без медицинского образования. Зато методики оценки знаний по узким специальностям этими центрами фактически не разработаны. И, к примеру, нейрохирург, вместо того чтобы показать уровень знаний по своей специальности, должен демонстрировать неспецифические для его профиля знания.

По результатам анкетирования, проведенного ассоциацией, 90% респондентов высказались за отмену старого подхода и переход к новому механизму выдачи сертификатов с категориями. По их мнению, это право нужно делегировать профессиональным медицинским ассоциациям. Закономерный вопрос: а не получится ли так, что нынешний механизм по присвоению квалификации перейдет и туда тоже?

– Международный опыт показал, что ассоциации, беря на себя функции выдачи сертификатов своим членам, не только отвечают за качество их работы, но и оплачивают расходы на доказательство невиновности медработников при судебных процессах, – сообщил Олег Зимарев.

По его словам, сегодня те, кто выдает сертификаты специалистам и лицензии медицинским организациям на право медицинской деятельности, не несут никакой юридической ответственности за нарушения и возникающие осложнения. Механизм, который предлагается внедрить в Казахстане, предусматривает спрос с ассоциации за распределение взносов медработников. Ассоциация со своей стороны будет избавляться от безграмотных специалистов, чтобы не платить за них штрафные санкции. В конечном итоге произойдет чистка рядов, поскольку главные врачи уже не захотят принимать на работу медработника, не являющегося членом какой-либо медицинской ассоциации.

– Передав право выдачи сертификатов профессиональным ассоциациям, можно, как и раньше, оставить 2, 1 и высшие категории, – поясняет Олег Зимарев. – А имеющиеся в бюджете деньги, которые распределялись за категорию, переадресовать на повышение зарплаты в зависимости от стажа. Пример этому в нашей стране есть: такой подход практикуется у судей и у военных. Врач тоже, единожды получив высшую категорию, не должен ее заново пересдавать, а лишь периодически обучаться, чтобы повышать свой профессиональный уровень. При существующей же на сегодня системе категорию могут дать, а через пять лет забрать. И, следовательно, понизить зарплату только потому, что медработник не прошел аттестацию в центре оценки практических навыков. То, что он как был, так и остался профессионалом с большим стажем работы, не играет роли. Заведующие отделениями, обсуждая на заседании ассоциации эту проблему, говорили, что они не пошли бы на эту унизительную процедуру, но действующее законодательство обязывает ставить на эту должность врачей только при наличии первой или высшей категории.

Тестирование, которое проводится сегодня по устаревшей методике, по мнению 95% опрошенных медиков, также требует серьезных перемен. А именно – перевода его в онлайн-режим, чтобы исключить влияние человеческого фактора.

– Мы понимаем, что все эти реформы требуют вложений на стадии разработки, – говорит Олег Зимарев. – Для этого можно использовать бюджетные средства, которые выделяются для социально значимых проектов, выполняемых неправительственными организациями. Как только это произойдет, медицинские ассоциации республики приступят к разработке тестовых вопросов, протоколов диагностики и стандартов лечения.

Эти вопросы, по словам вице-президента Национальной медицинской ассоциации, должны пересматриваться и совершенствоваться каждые два года, чтобы отражать современные требования. Те протоколы, по которым медицинские учреждения страны вынуждены работать сегодня, врачи называют «смешными». Поскольку они разработаны явно непрактикующими специалистами, по ним категорически нельзя лечить, говорят они. Однако доктора вынуждены хотя бы формально соблюдать их. За непослушание грозит солидный штраф, а в случае судебных разбирательств врачу придется доказывать, почему он сделал по-своему, а не так, как требовал стандарт лечения.

Участники совещания говорили также о необходимости страхования профессионального риска медработников. В одной из анкет, присланной республиканским центром развития здравоохранения, предлагалось создать такой фонд при Минздраве. Медицинская общественность категорически возразила против этого. По их мнению, уполномоченный орган не может знать каждого медработника конкретно.

– Все это должно входить в задачи медицинских ассоциаций, – считает Олег Зимарев. – Решения о расходовании средств и защите конкретно застрахованного лица при судебных разбирательствах должен принимать совет директоров фонда. Чем раньше мы начнем формировать фонд, тем быстрее он накопит средства, а значит, создаст условия для профессиональной защиты медработников.