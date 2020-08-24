О Кавасаки-подобном синдроме у казахстанских детей рассказала специалист

Екатерина Елисеева
Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева на онлайн-брифинге в СЦК рассказала подробности о выявлении у казахстанских детей Кавасаки-подобного синдрома, который развивается на через несколько недель после COVID-19, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Дети коронавирусной инфекцией болеют реже, чем взрослые. У них менее выражена симптоматика, они реже нуждаются в госпитализации. Заболевание у них чаще всего протекает в бессимптомной форме, хотя не исключаются случаи тяжелого течения заболевания. Всего с начала пандемии в Казахстане заболели коронавирусной инфекцией около 2,5 тысячи детей, из них 111 новорожденных", – сообщила Боранбаева. 

Она отметила, что у 80% детей COVID-19 протекал в бессимптомной форме, 20% – перенесли заболевание в средне-тяжелой и тяжелой формах. По ее словам, в основном это были дети с тяжелыми сопутствующими хроническими патологиями, которые усугубили течение болезни. Летальных исходов среди детей не отмечалось.

"В апреле-мае текущего года в странах с высоким уровнем заболеваемости среди детей стало регистрироваться новое заболевание в форме педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, временно ассоциированного с COVID-19. Данная патология является больше постинфекционным синдромом, который развивается у детей через 3-5 недель после перенесенного COVID-19, о чем свидетельствуют выявленные у таких пациентов в крови антитела", – продолжила Боранбаева. 

Она подчеркнула, что это Кавасаки-подобный синдром, так как он имеет клинические сходства с болезнью Кавасаки.

"Основным из них является то, что болезнь Кавасаки развивается у детей раннего возраста, пик заболеваемости приходится примерно на 2 года. Важным для лечения мультивоспалительного синдрома является ранняя диагностика и своевременно начатая терапия. Основными клиническими симптомами являются наличие высокой температуры в течение 24 часов, а также поражение двух или более органов в сочетании с лабораторными доказательствами воспаления и эпидемиологическими данными", – отметила Боранбаева.

По ее словам, при подозрении на мультивоспалительный синдром ребенок должен быть госпитализирован в многопрофильную детскую больницу, чтобы получить полный объем диагностических мероприятий и необходимой терапии. 

"Диагностика пациентов с Кавасаки-подобным синдромом осуществляется мультидисциплинарной командой специалистов различного педиатрического профиля. В лечении участвуют не только инфекционисты, но и ревматологи, кардиологи, гематологи, реаниматологи и другие специалисты. Ранняя диагностика и своевременно оказанная медицинская помощь в большинстве случаев приводит к благоприятному исходу и выздоровлению ребенка", – подытожила Боранбаева. 

Также она сообщила, что на сегодня в Казахстане зарегистрировано 16 случаев МВС у детей, из них 8 детей уже выписаны, остальные пациенты продолжают получать лечение в многопрофильных детских больницах.

