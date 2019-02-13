Общество
О коррупции среди санврачей рассказали в ДООЗ Астаны
Лаура Тусупбекова
Руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал отдельные факты коррупционных правонарушений среди сотрудников департамента, передает Kazpravda.kz.   

"С проявлением коррупции предприниматели сталкиваются постоянно, так как для ведения бизнеса им требуются лицензии, разрешения или соблюдение требований при проведении всевозможных проверок. Если вы уверены, что ваши права нарушают, надо обратиться к руководству чиновника или в соответствующие госорганы. Альтернативным вариантом может быть привлечение СМИ. К сожалению, многие предприниматели небезосновательно полагают, что в результате такого обращения у них могут возникнуть проблемы из-за ответных действий чиновника. Ни в коем случае не стоит идти на поводу у вымогателей", – говорит Садвакас Байгабулов.

Он отметил, что сейчас круг чиновников-вымогателей широк, среди них, в том числе, встречаются и санитарные врачи.

"В 2018 году борцами с коррупцией был задержан руководитель отдела департамента, которым были допущены факты мошенничества. Создавая ложное представление у предпринимателя относительно своих полномочий на открытие проверки, сотрудник ввел его в заблуждение о возможности отменить ее за вознаграждение в виде телефона марки "Айфон Х". В тоже время, находясь под досудебным расследованием данный руководитель ввел в заблуждение продавца другого магазина о "ложной предстоящей проверке", сообщив также о возможности ее отмены за взятку. Предприниматель, будучи ранее привлеченным к штрафу этим чиновником, от безвыходности согласился, но в дальнейшем проявив сознательность обратился в соответствующие органы, которыми чиновник был повторно задержан", – сообщил он.

Садвакас Байгабулов рассказал, что решением суда данный чиновник был осужден, оштрафован с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и уволен из департамента по отрицательным мотивам.

Также, по его словам, руководитель районного управления охраны общественного здоровья департамента в прошлом году был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия за оказание неправомерного предпочтения при осуществлении своих полномочий.

"Как было бы не печально, жители и предприниматели сталкиваются с вымогательством денег и необходимостью уметь "договариваться": оплата "дополнительных" услуг, сомнительные взносы, подарки и благодарности в соразмерном эквиваленте тем, кто "поддержал" и "посодействовал". Не стоит идти по пути наименьшего сопротивления. Прежде всего, необходимо помнить, что чиновники – это слуги народа, которые существуют, чтобы обслуживать интересы общества", – отметил он.

В ДООЗ Астаны работает уполномоченный по этике, телефон в Астане – 31 55 02, и телефон доверия 31 71 39, по которым можно обратиться в случае, если вы стали свидетелями коррупционных нарушений со стороны санитарных врачей.

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