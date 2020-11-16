О коррупции во время первой волны пандемии высказался Токаев

О коррупции во время первой волны пандемии высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению COVID-19, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип – "проверяю кого хочу и когда хочу" – не должен применяться", – отметил Президент Казахстана.
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