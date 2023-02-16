О коррупции вокруг проекта "Артспорт" высказался сенатор Рустемов

Сенат, Спорт
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По словам сенатора, введение программы наложило дополнительную масштабную нагрузку на областные Управления культуры и спорта.

Фото: Kazpravda.kz

Проект «Артспорт» был положительно воспринят в обществе и способствовал развитию детей, предоставляя бесплатный доступ к кружкам и секциям. Однако в последующем были выявлено немало факторов, имеющих коррупционные риски. О важности срочного решения этих проблем в своём депутатском запросе на имя премьер-министра рассказал сенатор Руслан Рустемов, сообщает Kazpravda.kz.

По словам сенатора, введение программы наложило дополнительную масштабную нагрузку на областные Управления культуры и спорта. Учитывая объём работ по надзору, проверке и оплате со стороны управления, сохраняется повышенный риск допущения недостатков в целевом расходовании средств.

«Необходимо рассчитать средства, выделяемые районам и городам областного значения пропорционально количеству детей, проживающих на каждой территории, передать функцию ведения программы и финансирования районным, городским бюджетам. Кроме того, возможность для районных акиматов по контролю за деятельностью предпринимателей, участвующих в программе, повысит возможность качественного и эффективного ее реализации», - отметил Руслан Рустемов.

Обратил внимание сенатор и на отсутствие единой информационной системы для осуществления государственных закупок по программе «Артспорт». По словам депутата, переход регионов на различные информационные системы задерживает своевременные выплаты предпринимателям и создает риски при целевом расходовании средств. В результате теряется возможность совершенствования общей информационной системы на основе предложений регионов, может сложиться напряженная ситуация среди предпринимателей.

«Для эффективной реализации программы просим поручить Министерству культуры и спорта актуализировать профильные
нормативные правовые акты для определения единой информационной системы, для формирования общей республиканской сети. Обеспечить финансирование государственного заказа районными и городскими акиматами, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Законы «О культуре» и «О физической культуре и спорте», - заключил сенатор.

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