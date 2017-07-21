О лете и прописке

Кто-то из родителей уже определился с учебными заведениями для своих чад, подав документы в учреждения образования шаговой доступности. Другие же, желая обу­чать отпрысков в лучших, на их взгляд, гимназиях или лицеях, ищут способы попасть именно туда, даже если этот «второй дом» находится чуть ли не на другом конце города. Но речь пока не об этом, а о том, что предстоящий учебный год обещает побить все рекорды прошлых лет по количеству столичных первоклассников, а оно весьма велико и чревато нехваткой ученических мест.

По данным акимата города, почти 22 тыс. первоклашек переступят в сентябре школьный порог, придя на смену… 5 тыс. выпускников астанинских школ. Всего в Астане насчитывается 95 общеобразовательных школ с общей численнос­тью 130 542 учащихся. При этом большинство детей посещают государственные школы. В 84 учебных заведениях обучаются почти 127 тыс. учеников. В 11 частных школах контингент равен 3 625 учащимся.

Исполняющий обязанности начальника городского управления образования Ануар Жангозин приводит такие цифры: если в прошлом учебном году нехватка ученических мест в школах Астаны составляла 9 588, то в новом может достичь почти 17 тыс. Подобный «скачок» объясняется, с одной стороны, бэби-бумом, улучшившим демографические показатели, с другой – миграцией, которая по прогнозу в новом учебном году составит 4 500 человек.

Решение вопросов переуплотненности школ и дошкольных учреж­дений в акимате Астаны видят в принятии комплексных мер, одной из которых стало строительство пристроек к школам. Их к началу 2017/18 учебного года планируется ввести в эксплуатацию пять – на 2 600 мест.

К примеру, в школе № 37, рассчитанной на 1 226 учащихся, на начало прошлого учебного года обучались 2 906 детей. Школьники учились в три смены. А предстоящий учебный год здесь готовятся встретить уже с новшествами. Директор учебного заведения Алмагул Сегизбай спешит успокоить родителей: заниматься теперь дети будут в две смены.

В новой пристройке, на возведение которой из местного бюджета было направлено 778 млн 365 тыс. тенге и которая рассчитана на 500 мест, будут обучаться малыши начальных классов. Все это поможет снизить остроту проблемы, уверена руководитель, хотя, конечно, полностью ее не снимет. Если в прошлом году в школу приняли 15 первых классов, то в нынешнем году ожидается примерно столько же.

Кстати, в ходе возведения этого дополнительного блока заодно была решена и еще одна многолетняя школьная проблема – с пандусами. Теперь подъезды и спуски для людей с ограниченными возможностями на колясках вполне отвечают необходимым стандартам.

Кроме пристроек в столице ежегодно будут воздвигать как минимум десять новых школ. И уже началось строительство шести таких на 6 800 мест.

– Мы планируем, что в 2018/19 учебном году в общей сложности 10 школ на 11 тысяч мест будут сданы. Сейчас уже начата работа по проектированию зданий 13 учебных заведений, – добавил Ануар Жангозин.

По его словам, в планах – ежегодно сдавать порядка 13–14 школ, исходя из увеличения контингента учащихся.

Так уж получилось, что в общем подготовительном к школе контексте вопросы регистрации, временной и постоянной прописки приобретают особый оттенок. Отдавая предпочтение той или иной школе, люди иногда меняют место жительства, а чаще просто делают липовую прописку, которую за определенную мзду «услугодателям» получить можно без труда.

Бороться с этим злом пытаются разными методами, в том числе требуя с родителей первоклассников при приеме документов в школу и предъявления справок для подтверждения факта проживания по конкретному адресу. Кроме того, чтобы избежать перекосов и соблюсти равномерное распределение детей, чиновники от образования решили поделить учебные заведения по микроучасткам. Как сообщает на странице в Фейсбуке пресс-секретарь Управления образования Астаны Жазира Асанова, эти меры временные, а запуск новых школ и расширение существующих к следующему году существенно улучшит ситуацию.

Впрочем, о неприглядном «бизнесе» типа «пропишу за один час» знают сегодня все, в том числе руководители школ, вот только прикрыть его пока не удается.

Директор столичной школы-гимназии № 32 Виктор Гродер признается: в их учебном заведении насчитывается 3 000 учеников, хотя проектная мощность гораздо меньше. Часть учеников проживают явно не рядом. Есть учащиеся и с левого берега, и из дальних микрорайонов. Отказать им в приеме он не имеет права, потому что по закону родители и дети могут выбрать место обучения. А если на руках есть прописка, то выяснять, «левая» она или реальная, не в компетенции образовательного учреждения.

Снизить нагрузку на учебный процесс должен строящийся дополнительный блок к школе на 525 мест, а также просторные спортивный и актовый залы. К слову, в эту школу-гимназию от родителей первоклассников на 12 июля уже поступило 133 заявления в классы с русским языком обучения и 31 – с казахским. А впереди еще август…