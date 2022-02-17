О лишних звеньях и подъездных путях

В Правительстве работают над исключением непродуктивных посредников в цепочке поставок угля, а также наведением порядка на подъездных путях.

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на ком­мунально-бытовой уголь, обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу.

Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов. В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля Правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников.

Министерствами индуст­рии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок топлива для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу. Данная работа находится на особом контроле Правительства.

Роман Скляр также провел очередное совещание по вопросам тарифов на услуги подъездных путей.

Правительством ведется системная работа по определению объективной стои­мости таких услуг. Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами определены 86 субъектов естественных монополий, по которым будут проведены соответствующие мероприятия относительно достоверности стоимости указанных услуг.

В результате принимаемых мер снижены тарифы ряда субъектов. К примеру, стоимость услуг для компании Knauf (производитель строительных материалов в Алматинской области) и АО «Казхром» (производитель феррохрома в Актюбинской области) снижена с 2 117,98 тенге вагон⁄км до 147,3 тенге вагон⁄км. Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечную стоимость продукции данных компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля текущего года снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны (Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанская области). Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.