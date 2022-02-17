О лишних звеньях и подъездных путях

Дина Махамбетова

В Правительстве работают над исключением непродуктивных посредников в цепочке поставок угля, а также наведением порядка на подъездных путях.

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на ком­мунально-бытовой уголь, обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу.

Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов. В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля Правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников.

Министерствами индуст­рии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок топлива для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу. Данная работа находится на особом контроле Правительства.

Роман Скляр также провел очередное совещание по вопросам тарифов на услуги подъездных путей.

Правительством ведется системная работа по определению объективной стои­мости таких услуг. Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами определены 86 субъектов естественных монополий, по которым будут проведены соответствующие мероприятия относительно достоверности стоимости указанных услуг.

В результате принимаемых мер снижены тарифы ряда субъектов. К примеру, стоимость услуг для компании Knauf (производитель строительных материалов в Алматинской области) и АО «Казхром» (производитель феррохрома в Актюбинской области) снижена с 2 117,98 тенге вагон⁄км до 147,3 тенге вагон⁄км. Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечную стоимость продукции данных компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля текущего года снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны (Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанская области). Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Конституционный закон Республики Казахстан
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]