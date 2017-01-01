​О любви и нелюбви

Само собой, я не против вкусного праздничного ужина, да и завтрака с обедом. И еще перекуса между тем и другим. Но! Давайте представим, что самым волшебным способом наши сочные пироги, мясные запеканки, салаты, сладкая выпечка и непременные мандарины переместились в условный мешок Деда Мороза. Туда же вашими желания­ми попали ноутбук и смартфон, билет на концерт Стаса Михайлова (так вышло), носки и пенка для бритья, банковский депозит и ключи от квартиры. Все там, в таинственной глубины заплечной суме, ожидает момента, когда будет разыграно в условную лотерею.

Лотерейщик – вы. Вы придумали правила и созвали участников. Условие одно: участник, не глядя, достает предмет и отдает его тому, кто, по его мнению, больше будет обрадован. Но не получится утешить бездомного мясным пирогом, голодного – смартфоном, босого – пенкой для бритья, а любителя рока – билетом на концерт попсового певца. Не та целевая аудитория.

Столь длинное предисловие вышло не случайно. В конце декаб­ря завершилась акция Комитета госдоходов «Требуй чек – выиграй приз». Приз нашел хозяина. А вот с тем, чтобы стребовать чеки с продавцов, в Астане были трудности. Много трудностей. Большей частью, считалось раньше, не выдают чеки небольшие магазинчики у дома, торговцы на рынке и так далее.

Как оказалось, этим всячески манкируют и в крупных ТРЦ. Даже если есть возможность принять оплату недешевой покупки при помощи pos-терминала, скрывается или его наличие, или покупателя всячески уговаривают на оплату наличными, которые в итоге не проводятся через кассовый аппарат.

Пользуясь уже выбранными образами, организатор лотереи подсовывает мне, любительнице рока, билет на «попсу». Руководствуясь своими соображениями, практически выражающими его позицию: твой карман – мой карман, мой карман – мой карман. «Твой-мой» в этом случае обозначает отношения бизнесмена и государства. Согласитесь, с полученных таким практически нелегальным методом денег никто никогда не увидит ни тиына налогов.

Вернусь к нашему общему неумению праздновать Новый год. Вкупе с отсутствием навыка требовать чек. Думаю, каждому надо выработать в себе важные привычки. Первая – не переезжать на праздник в Объедалово. Вторая – требовать чек на любую покупку. Эта привычка вам пригодится куда больше, она покажет наличие гражданской грамотности покупателя и бизнесмена.

А вот числовые данные, которые собраны агентством, осуществляющим проект по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов. Средний чек розничной торговли в ноябре составил 104,2 тыс. тенге в Алматы и 66,7 тыс. в Астане. Меньше всего трат в рознице – 26,9 тыс. тенге – совершили жители ЮКО. В этих цифрах и факты, и комментарии.

Однако у меня и еще великого множества потребителей есть ряд вопросов к отечественному бизнесу. Если их суть – отжать, получится вопрос о нелюбви. Граждане предприниматели, отчего вы так не любите свою целевую аудиторию? Нас, покупателей? Отчего вы нас терпеть не можете, хотя содержимым своих кошельков мы даем вам возможность делать дело? С постоянным или переменным успехом – зависит от вас.