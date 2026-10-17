О любви, предательстве и одиночестве

Нынешний сезон открылся позже обычного. Как пояснил директор теат­ра Юрий Якушев, это было связано с ремонтом сценического оборудования. Но за образовавшийся временной промежуток театр побывал на гастролях в северных городах России и принял участие в международном фестивале «Белая вежа».

Алматинские артисты в рамках государственной программы «Большие гастроли», созданной при поддержке Министерства культуры РФ и Россотрудничества, показали спектакли в Тюмени и Тобольске.

– В Тобольске действует один из старейших театров России, который ведет свою историю с 1705 года, – рассказывает Юрий Якушев. – У Тюменского драматического театра тоже почтенный возраст – 169 лет. Но, как мы убедились, старейший – не значит запущенный: например, площадка в Тюмени – настоящий театрально-концертный конгломерат, оснащенный по последнему слову техники, с роскошным и очень уютным фойе. Играть на этих сценах было огромным удовольствием, и пуб­лика в обоих городах принимала нас на ура. Там мы показали два спектакля – «Укрощение строптивой» по Шекспиру и «Старые друзья» по пьесе Малюгина. Эта постановка была приурочена к 80-летию Великой Победы. Мы всегда стараемся представить разнообразную жанровую палитру нашего репертуара, и здесь был тот самый случай, когда зритель мог и посмеяться, и поплакать. В Беларуси коллектив принял участие в XXX Международном фестивале «Белая вежа», показав новый спектакль «Прекрасное далеко» режиссера Рачи Махатаева.

В целом же прошедший театральный сезон, по мнению директора театра, можно назвать удачным. Было несколько запоминающихся премьер, практичес­ки все спектакли шли с аншлагом. Их посмотрели около 100 тыс. зрителей.

Нынешний сезон по традиции открылся премьерой – спектаклем «Прощание в июне» по пьесе Вампилова в постановке приглашенного режиссера, художественного руководителя Севасто­польского академического русского драматического театра им. А. Луначарского Григория Лифанова. Это его третья работа в лермонтовском театре – ранее он ставил здесь музыкальную комедию «Тифлисские свадьбы» и спектакль «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуар­до Де Филиппо, по которой, кстати, был снят знаменитый фильм «Брак по-италь­янски» с Софи Лорен и Марчелло Мас­троянни в главных ролях.

Что же касается нынешней премьеры, то, как считает Григорий Лифанов, в репертуаре каждого русского театра обязательно должны быть пьесы Вампилова.

– Драматургия Вампилова – особенная, потому что исследует человеческие отношения. Его комедии сродни чеховским – не всегда смешные, а скорее мелодраматические­. А так как сейчас мы переживаем сложные времена, которые касаются не только большой политики, но и разрезом проходят по сердцам простых людей, необходимо показывать добрые отношения, находить теплую интонацию, чтобы отогревать души. И хотя пьеса Вампилова «Прощание в июне» была написана в 1964 году, она, по моему глубокому убеж­дению, актуальна­ и сегодня, потому что природа людей не меняется – нас так же волнуют любовь, предательство, одиночество... Перечитывая пьесу, я понял, что очень скучаю по тем временам, хотя в 60-х только родился,­ но я романтизирую это время, очень люблю поэзию тех лет, «шептальный» реализм театра, тот кинематограф. И мне хотелось увлечь­ этим актеров и зрителей, – говорит режиссер.

Действительно, 60-е годы прошлого века – это особенное время, которое­ позже назовут оттепелью. Тогда на площадях читались стихи, тысячи восторженных­ слушателей собирались на поэтические вечера в московском Политехническом музее. Кумирами молодых были поэты новой волны – Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина, Булат Окуджава и Юрий Визбор. Это была поэзия, проникнутая высоким гражданским пафосом, иного понимания долга.

Вот и спектакль «Прощание в июне» погружает нас в атмосферу того времени, овеянного ореолом романтики и возвышенных чувств. Не случайно в числе действующих лиц, не обозначенных в авторском тексте, в постановке Григория Лифанова появляются Булат Окуджава (Арлан Касиманов), Роберт Рождественский (Артур Кизилов), Андрей Вознесенский (Илья Бобков), Белла Ахмадулина (Елизавета Пескелиди).

Режиссер ввел в ткань спектакля даже киноцитаты из популярных фильмов тех лет «Я шагаю по Москве» и «Девять дней одного года», когда главные герои объясняются со своими возлюбленными, а на сцене появляется забытая примета того времени – телефонная будка.

В спектакле звучат узнаваемые мелодии 60-х, а пышные юбки и туфли-лодочки на тонких шпильках героинь спектакля заставляют зрителей старшего поколения вспомнить свою молодость, где они так же, с первого взгляда, влюбля­лись, как герои пьесы Колесов (Артур Хакимов) и Таня (Карина Кудекова), так же были студентами, ошибались, но при этом не предавали своей мечты.

Художник-постановщик, он же художник по костюмам Вячеслав Люй-Ко постарался максимально использовать приметы 60-х годов, чтобы они полнее раскрывали замысел режиссера. По признанию актрисы Карины Кудековой, ее Татьяна – это возвращение к самой себе.

– Я так же безрассудно влюблялась, плакала, мечтала о большой любви… Ведь эти чувства вне времени, меняется лишь окружение, в котором мы сущест­вуем, где каждому из нас так же приходится делать свой выбор. При этом кто-то поступается совестью, а кто-то остается верен себе, – говорит она.

Действительно, простая, на первый взгляд, молодежная комедия, как это заявлено в афише, на самом деле имеет много смыслов, над которыми стоит задуматься.

Сейчас в театре идет работа над очередной премьерой – спектаклем «Макбет» по мотивам трагедии Шекспира, его ставит художественный руководитель театра, заслуженный артист РК Дмитрий Скирта. А это серьезная заявка на то, чтобы вновь заинтриговать публику.