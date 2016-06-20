​О макулатуре – с юмором и всерьез

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Организатором массового сбора вторсырья среди горожан стала крупнейшая в нашем регионе компания по сбору макулатуры Kazakhstan Waste Recycling (KWR). Ее цель – популяризировать сбор макулатуры, поскольку сегодня объем бумаги, которую приносят физические лица, составляет всего 0,3% от всего собранного вторсырья. До сих пор типичными посетителями пунктов приема остаются дворники, молодежь, получившая образование в Европе, и пожилые люди, привыкшие сдавать бумагу и стекло еще в советское время.

– Если в год мы собираем около 60 000 тонн макулатуры, то розничные пункты в Алматы собирают лишь 200 тонн, – говорит гендиректор KWR Дана Солтанова. – С помощью акции мы хотим повысить этот показатель. Если учесть, что каждый человек в среднем аккумулирует 12,9 килограмма макулатуры ежемесячно, то жители такого мегаполиса, как Алматы, могут сдавать свыше 20 000 тонн в месяц.

Подсчитано также, что компания из 10 человек за год производит не менее тонны бумажных отходов. Если это вторсырье сдать на переработку, то можно будет сохранить 17 взрослых деревьев, сэкономить 200 кубометров воды, уменьшить опасные выбросы и сохранить ионизированный кислород для 30 человек! Поэтому KWR прилагает усилия, чтобы сделать сдачу макулатуры делом привычным. А также помочь осознать, что переработка вторсырья – это наш вклад в оздоровление экологии. По сути, это долг каждого жителя планеты, ведь каждый из нас желает дышать чистым воздухом, пить не загрязненную промышленными отходами воду, чтобы дождь был чистым, а не кислотным.

Собранная макулатура будет перерабатываться в картон для упаковки конфет, соков, чая, молока и других товаров. С целью стимулировать людей сдавать больше вторсырья, в дополнение к стандартному вознаграждению, когда в пунктах приема можно сразу получить денежную компенсацию от 5 до 15 тенге за каждый сданный килограмм, KWR предлагает еще розыгрыш ценных призов. Для этого нужно собрать 15 кг макулатуры – коробок, книг, журналов, другого бумажно-картонного использованного сырья – и в обмен получить талон на участие в розыгрыше. В призовом фонде – современные игровые приставки SonyPlaystation, электронные «читалки», сертификаты в «Меломан». И еще – компания подготовила забавный мультфильм. Модные хипстеры, суровые «гопники», «агашки» на «геленах», гражданские активисты, студенты и другие популярные типажи мультролика смешно, но доходчиво спорят о том, нужно ли сдавать макулатуру и зачем.

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