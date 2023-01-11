О надвигающихся морозах предупредили жителей юга Казахстана

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Холодный Арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная погода без осадков. Лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель. На северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман.

Температура воздуха будет постепенно повышаться на западе страны ночью от 15-30 до 7-20 мороза, на северо-западе от 20-28 до 13-22 мороза, на севере республики от 20-35 до 13-26 мороза, в центре от 30-41 до 17-25 мороза, на востоке страны от 32-43 до 20-30 мороза, на юге основной фон температуры 22-31, на юго-востоке страны понижение от 20-33 до 23-36 мороза.