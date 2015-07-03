О Назарбаеве написали документальную повесть

Культура
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Альфия Аймакова
Вышла в свет книга "Біздің Президент", изданная на государственном языке, передает Kazpravda.kz. 

Издание представляет собой документальную повесть о Главе государства Нурсултане Назарбаеве.

"Формирование Казахстана как независимого государства тесно связано с именем Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Его жизненный путь – пример для подрастающего поколения. Книга, которую мы сегодня презентуем, хорошее пособие для воспитательной работы среди юного поколения казахстанцев", – сказал в своем выступлении исполнительный директор Библиотеки Президента Бейсембай Жумабеков.

Как было отмечено, книга "Біздің Президент" адресована детям среднего и старшего школьного возраста, их родителям, педагогам, а также всем, кто интересуется историей современного Казахстана.

Во главе группы авторов издания "Біздің Президент" стоит начальник канцелярии Президента РК, исполняющий обязанности директора Библиотеки Первого Президента, доктор политических наук Махмуд Касымбеков.

На мероприятие были приглашены детский писатель Толымбек Абдраимов, исполнительный секретарь молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур Отан" Нурлан Сыдыков, директор научно-исследовательского центра "Жастар" ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Жанар Боканова, а также члены Центра воспитания молодежи "Кемел Ел". 

В завершение мероприятия всем участникам было подарено по одному экземпляру новой книги.

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