О необходимости возрождения Шелкового пути заявил председатель SINOPEC GROUP
Жания Уранкаева
В рамках юбилейного, десятого, Евразийского форума председатель совета директоров Нефтехимической корпорации SINOPEC Ван Юйпу заявил о необходимости возрождения Шелкового пути и совместного строительства будущего, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"В сентябре 2013 года в ходе визита Председателя Китая Си Цзиньпина в Астане был инициирован стратегический проект по созданию "Экономического пояса Шелкового пути" с целью стимулирования экономического роста стран, расположенных вдоль Экономического пояса, и создания нового формата политического и экономического сотрудничества государств – от Восточной Азии до Западной Европы на принципах взаимоуважения, доверия и взаимозависимости", – отметил Ван Юйпу.
Китайский спикер отметил, что данное предложение уже получило поддержку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также положительные отклики глав других государств.
"Китайско-казахстанский спрос и предложение на энергоресурсы в значительной степени дополняют друг друга, при этом двусторонний экономический и торговый обмен и сотрудничество продолжают свое развитие. С активизацией казахстанско-китайского сотрудничества реализация проекта по созданию Экономического пояса Шелкового пути еще более усилит роль Казахстана в обеспечении энергетической безопасности региона", – отметил председатель совета директоров Нефтехимической корпорации SINOPEC.
По его словам, показатель спроса на энергоресурсы считается хорошим индикатором того, в каком направлении будут изменяться сырьевые котировки в ближайшее время.
"Преемственность развития духа Великого шелкового пути представляет собой особую ценность, характеризующую взаимное доверие и открытость культур двух стран", – заключил Ван Юйпу.