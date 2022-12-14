О необходимости взять под особый контроль развитие дорожной инфраструктуры заявил сенатор

Сенат

Депутат Владимир Волков считает, что пора взять под особый контроль развитие дорожной инфраструктуры и принять превентивные меры по недопущению нарушений при строительстве дорог.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Вопросы правового регулирования движения на транспорте (автомобильном и железнодорожном) и обеспечения его безопасности обсудили депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам совместно с уполномоченными госорганами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове председатель Комитета Владимир Волков отметил, что глава государства не раз говорил о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения в стране. Сенатор считает, что пора взять под особый контроль развитие дорожной инфраструктуры и принять превентивные меры по недопущению нарушений при строительстве дорог.

«Ежегодно в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 18 тысяч получают увечья. И эти показатели, к сожалению, растут. Кроме того, за последние 5 лет произошло 27 фактов крушений на железнодорожном транспорте. Безопасность дорожного движения и на железнодорожном транспорте нужно воспринимать очень серьезно. Мы должны гарантировать гражданам безопасность их здоровью и жизни», - сказал сенатор.

В ходе заседания сенатор Андрей Лукин также привел статистику, в которой сказано, что в период с 2016 по 2022 годы по фактам нарушений при строительстве автодорог проведено 28 досудебных расследований, из которых 20 прекращено по причине отсутствия нормативно-технической документации для проведения судебной экспертизы по установлению ущерба.

«Существует необходимость изменений и дополнений в законодательство, регулирующее взаимоотношения заказчика и подрядчика, а именно Комитета автодорог и Национального оператора с «неблагонадежными поставщиками услуг». Также нужно акцентировать внимание и на вопросах правового регулирования обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах, так как одной из важных причин, которая влияет на аварийность является состояние дорог и дорожная инфраструктура», - отметил Лукин.

Кроме того, о работе, проводимой в сфере обеспечения безопасности и регулирования движения на транспорте, рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, а также представители КТЖ и транспортной прокуратуры.

На заседании своими предложениями по улучшению ситуации, связанной с безопасностью в указанных отраслях, поделились представители клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.

По итогам заседания сенаторы выработали рекомендации в адрес Правительства. В частности, о необходимости принятия мер по повышению защищенности пешеходов путем создания безопасной инфраструктуры, обеспечения повсеместного внедрения автоматических камер фиксации нарушений ПДД.

Также депутаты порекомендовали Правительству рассмотреть вопрос повышения эффективности контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей, провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение безопасности на автомобильных и железных дорогах, в том числе, по правовой оценке качества вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог, и другие.

 

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